La nouvelle Aston Martin DB12 Volante 2024 : un cabriolet aussi séduisant que performant

Découvrez la DB12 Volante 2024 d'Aston Martin, un cabriolet de grand luxe qui combine élégance, performance et une technologie de pointe, offrant ainsi une expérience de conduite inoubliable sous le soleil.

Design et fonctionnalités de premier plan

La nouvelle Aston Martin DB12 Volante ne se contente pas d'attirer les regards avec son design époustouflant ; elle est également dotée de fonctionnalités impressionnantes qui renforcent son caractère exclusif. Capable de déployer sa capote en huit couches en seulement 16 secondes et ce, même à une vitesse de 50 km/h, elle est parfaite pour les escapades imprévues sous un climat changeant.

Caractéristiques esthétiques : Avec son volant chauffant et ses sièges en cuir couleur sable chaud, la Volante transforme chaque trajet en une expérience luxueuse, rappelant les plus belles plages ensoleillées.

Performance et agilité

Sous le capot de la DB12 Volante se trouve un V-8 biturbo de 4,0 litres conçu par AMG, qui développe 671 chevaux et 800 Nm de couple. Cette puissance lui permet d'accélérer de 0 à 97 km/h en environ 3,4 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 325 km/h, des performances dignes des meilleures supercars.

Modes de conduite : La DB12 Volante offre quatre niveaux de contrôle de stabilité électronique et cinq modes de conduite, de GT doux à Sport Plus, adaptés à toutes les préférences et conditions de route.

Luxe et confort intérieurs

L'intérieur de la DB12 Volante est un véritable écrin de luxe. Aston Martin offre une vaste gamme de personnalisations, des sièges en cuir piqué de diamants aux boiseries élégantes, évoquant l'intérieur d'un yacht de luxe.

Sièges et équipements : Les sièges standards, chauffants et disponibles avec option de ventilation, garantissent un confort optimal. La voiture dispose également d'un nouveau système d'infodivertissement développé en interne avec un écran tactile de 10,3 pouces.

Stabilité et sécurité renforcées

La DB12 Volante est conçue pour offrir une conduite stable et sécurisée, même à grande vitesse. Son châssis en aluminium lié inclut des points de montage renforcés pour la suspension arrière et des renforts transversaux supplémentaires.

Système de freinage : Le modèle testé était équipé de freins à disque en carbone-céramique et de étriers en bronze, améliorant la réactivité et la durabilité tout en réduisant le poids non suspendu.

Technologie et innovation

Le coupé comme le cabriolet DB12 bénéficient d'un système d'infodivertissement entièrement nouveau, qui ne se contente pas de réutiliser des composants d'anciens modèles Mercedes. Cette avancée permet une intégration plus poussée des nouvelles technologies, comme le chargement sans fil et le miroir de smartphone.

Fonctionnalités intelligentes : Le nouvel écran permet un affichage partagé et offre une vue rotative de la caméra, des atouts précieux pour la conduite et le stationnement en ville.

Avec un prix de départ de 268 086 euros et montant jusqu'à 342 586 euros pour le modèle testé, l'Aston Martin DB12 Volante n'est certainement pas à la portée de tous les budgets. Cependant, pour ceux qui recherchent une expérience de conduite somptueuse alliant artisanat traditionnel et commodités modernes, la DB12 Volante 2024 s'impose comme un choix incontournable. Ce cabriolet n'est pas seulement un véhicule, c'est une déclaration de style et de puissance, prête à conquérir les routes et les cœurs des amateurs de luxe.