La nouvelle Abarth Classiche 1300 GT : un hommage rétro limité à seulement cinq exemplaires

Revivez la gloire des courses automobiles des années 60 avec la toute nouvelle Classiche 1300 GT, une réinterprétation moderne et exclusive de l'Alfa Romeo 4C, limitée à seulement cinq unités. Découvrons ensemble ce chef-d'œuvre d'ingénierie.

Un retour aux sources avec élégance

Le département Stellantis Heritage a créé l'Abarth Classiche 1300 GT en hommage à la Fiat-Abarth OT 1300, une voiture de course du groupe 4 qui a dominé les circuits dans les années 1960. Ce modèle s'inspire de l'Alfa Romeo 4C, une voiture deux portes agile et légère vendue jusqu'en 2020, qui intégrait un moteur turbo quatre cylindres de 237 chevaux.

Influence historique : En reprenant les bases de l'Alfa Romeo 4C, l'Abarth Classiche 1300 GT ne se contente pas de célébrer un héritage sportif ; elle le réinvente pour le plaisir des puristes et des collectionneurs.

Caractéristiques techniques et esthétiques

L'Abarth Classiche 1300 GT n'est pas seulement une voiture de collection par son nombre limité ; elle brille également par son design et ses performances optimisées. Le véhicule met en avant un travail minutieux sur le poids et le style rétro avec un corps en fibre de carbone et des fenêtres en plexiglas pour minimiser la masse.

Détails du design : Le véhicule arbore des prises d'air sur le capot et des entrées d'air issues du toit, ainsi que des évents sculptés sur les flancs arrières pour refroidir efficacement le moteur central. Un grillage arrière encadré par des feux arrière ronds affirme fièrement son appartenance à la marque Abarth.

Performances préservées

Sur le plan mécanique, l'Abarth Classiche 1300 GT conserve les caractéristiques techniques de la 4C, avec un moteur de 237 chevaux et une transmission automatique à double embrayage à six vitesses qui envoie la puissance aux roues arrière. Ce choix assure une continuité dans l'expérience de conduite, alliant la modernité des performances à l'esthétique classique.

Expérience de conduite : La combinaison de la légèreté et de la puissance crée une dynamique de conduite exaltante, rendant chaque sortie un hommage roulant à l'ère dorée des courses Abarth.

Exclusivité et acquisition

L'exclusivité de l'Abarth Classiche 1300 GT est garantie par sa production limitée à cinq unités. Ce faible nombre souligne son caractère unique et son potentiel de collecte, faisant de chaque modèle un objet de convoitise pour les amateurs d'automobiles classiques et de luxe.

Modalités d'achat : Bien que le prix n'ait pas été officiellement divulgué, il est clair que posséder une telle œuvre d'art automobile représente un investissement considérable. Les ventes sont gérées directement par le département Stellantis Heritage, offrant une expérience d'achat personnalisée et exclusive.

L'Abarth Classiche 1300 GT est plus qu'une voiture ; c'est une célébration du patrimoine racing d'Abarth et un hommage à la légendaire Alfa Romeo 4C. En limitant la production à seulement cinq exemplaires, Stellantis Heritage ne se contente pas de vendre une voiture, mais offre une part d'histoire, prête à prendre la route ou à enrichir une collection. L'intégration parfaite de la performance moderne et du style rétro garantit que chaque modèle de l'Abarth Classiche 1300 GT sera, sans aucun doute, une légende en soi.