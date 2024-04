La Mercedes-Maybach Haute Voiture : l’élégance de la fluidité en mouvement

La Mercedes-Maybach Haute Voiture, fusion parfaite entre luxe et technologie, promet une expérience de conduite sans précédent, alliant confort extrême et performances impressionnantes.

Une édition limitée pour une exclusivité maximale

Limitée à seulement 150 exemplaires, chacun vendu à plus de 400 000 euros, la Haute Voiture ne se distingue pas seulement par sa rareté. Dotée du puissant moteur V12 bi-turbo de 6,0 litres standard de la Mercedes-Maybach S680, elle développe 621 chevaux et 900 Nm de couple, propulsant ce yacht terrestre de luxe de plus de deux tonnes avec une aisance déconcertante.

Édition limitée à 150 exemplaires

Moteur V12 bi-turbo de 6,0 litres

621 chevaux et 900 Nm de couple

Un design qui capte les regards

L'esthétique de la Haute Voiture est renforcée par une combinaison de couleurs exclusives : un bleu nautique métallique surmonté d'un rose clair chatoyant. Cette configuration, accompagnée de jantes de 56 cm également en bleu nautique, garantit une présence imposante et élégante. Le véhicule bénéficie également d'un amortissement renforcé qui absorbe les irrégularités de la route, comparé par certains à la suspension « tapis magique » de Rolls-Royce.

Couleurs exclusives et jantes de 56 cm

Amortissement haut de gamme pour un confort maximal

Technologie et confort à bord

En route vers le lac de Côme, avec les Alpes italiennes enneigées en toile de fond, la Haute Voiture offre une expérience immersive unique. Le système audio surround Burmester permet de profiter pleinement de la musique bossa nova, tandis que les sièges massants chauffants assurent un confort inégalé. Le mode de conduite Maybach, spécialement conçu pour le véhicule, optimise la douceur de l'accélération et le confort de la suspension, surtout appréciable dans les virages serrés.

Système audio Burmester pour une expérience acoustique parfaite

Sièges massants chauffants pour un voyage relaxant

Une adaptabilité surprenante pour sa taille

Malgré sa largeur de près de 2,13 mètres, la Haute Voiture navigue avec aisance dans les rues étroites autour du lac de Côme grâce à la direction aux quatre roues. Cette fonctionnalité se révèle particulièrement utile lors des manœuvres délicates, comme lorsqu'il s'agit de faire demi-tour dans un espace restreint pour atteindre l'entrée du Mandarin Oriental du lac de Côme.

Largeur de près de 2,13 mètres

Direction aux quatre roues pour une maniabilité accrue

Un intérieur qui rivalise avec les plus grands noms de la mode

L'intérieur de la Haute Voiture est un véritable bijou. Combinant le bleu nautique sombre et l'or rose, avec des touches de cristal et d'opaline brillante, ainsi que des tissus en bouclé bleu, beige, or rose et doré, l'habitacle pourrait rivaliser avec une création de Chanel des années 60. Les tapis de sol en lin et mohair ajoutent une touche de luxe supplémentaire, complétée par huit modes de massage différents pour une relaxation totale.

Intérieur riche en matériaux de luxe et en couleurs harmonieuses

Modes de massage variés pour un confort optimal

Que ce soit pour une conduite autonome ou un trajet en chauffeur, chaque siège de la Haute Voiture offre une expérience exceptionnelle, faisant de ce véhicule un choix privilégié pour les plus exigeants.