La Mercedes-Benz EQS 2025 se refait une beauté et améliore son autonomie

La berline de luxe électrique EQS de Mercedes-Benz reçoit des mises à jour significatives pour 2025, incluant une plus grande capacité de batterie et un logiciel de freinage régénératif amélioré.

Nouvelle autonomie étendue

Mercedes-Benz vient de dévoiler une série de mises à jour pour la berline EQS 2025, incluant un nouveau design frontal et un pack de batteries plus volumineux. Avec une capacité accrue à 118,0 kWh, contre 108,4 kWh pour les modèles précédents, l’EQS 2025 bénéficie d’une autonomie prolongée de plus de 10 %. Grâce aux ajustements apportés au logiciel de freinage régénératif, Mercedes estime une augmentation de l’autonomie de plus de 11 % selon les mesures européennes WLTP, ce qui pourrait porter l’autonomie à près de 630 km aux États-Unis.

Nouveau pack de batteries de 118,0 kWh pour une autonomie accrue.

Amélioration logicielle du freinage régénératif pour optimiser l’autonomie.

Un design rafraîchi et des fonctionnalités standard mises à jour

Outre l’accroissement de l’autonomie, Mercedes a également redessiné l’avant de l’EQS. Le nouveau design propose une grille plus traditionnelle avec des lamelles chromées sur fond noir, remplaçant la mer de étoiles Mercedes-Benz du modèle précédent. À l’intérieur, des améliorations ont été apportées pour augmenter le luxe et le confort, notamment pour les passagers arrière. Les bouches d’aération sur le pilier B sont maintenant accentuées de chrome, et les coussins des sièges arrière bénéficient de coutures contrastées et de passepoils en cuir nappa.

Design frontal actualisé avec une grille plus classique et élégante.

Améliorations intérieures centrées sur le luxe et le confort des passagers arrière.

Options de luxe supplémentaires

Pour ceux désireux de pousser le luxe à son paroxysme, Mercedes offre le trim Pinnacle et le package Executive Interior, qui inclut un siège arrière pouvant s’incliner jusqu’à 38 degrés et permettre au passager arrière de replier le siège passager avant pour un espace aux jambes accru. Ces options sont conçues pour transformer chaque voyage en une expérience de premier ordre.

Package Pinnacle avec des sièges arrière ultra-confortables.

Possibilité d’améliorer l’espace pour les jambes avec des sièges ajustables.

Les spécifications et les informations de tarification pour la Mercedes-Benz EQS 2025 seront disponibles plus près du lancement, mais Mercedes a confirmé que le modèle rafraîchi commencera à arriver chez les concessionnaires plus tard cette année. Avec ces mises à jour, l’EQS est prête à redéfinir ce que signifie une berline de luxe électrique en termes de confort, de style et de performance environnementale.