La Mansory P850 : Une G Wagon électrique verte avec 900 chevaux qui va faire tourner les têtes

Ce n'est pas une simple modification, c'est une révolution dans l'histoire des voitures de sport. Découvrez la Mansory P850, la Mercedes-AMG G63 revue par Mansory pour devenir un monstre de puissance à l'allure électrisante!

Une esthétique qui défie les conventions

Lorsqu'il s'agit d'attirer l'attention, la Mansory P850 ne fait pas dans la demi-mesure. Avec sa couleur verte électrique mate et ses détails en carbone forgé, cette G Wagon n'est pas juste une voiture, c'est une œuvre d'art roulante. C'est aussi une affirmation de style qui ne laissera personne indifférent.

Peinture verte électrique mate saisissante

Détails exclusifs en carbone forgé

Jantes imposantes de 61 cm (24 pouces)

L'intérieur n'est pas en reste avec des finitions en cuir matelassé blanc rehaussé de passepoils verts, d'inserts de carbone coloré et d'accents verts qui viennent compléter le tableau.

L'union parfaite de la performance et de l'exclusivité

La préparation de Mansory ne se limite pas à l'esthétique. Le travail effectué sur le groupe motopropulseur est à la hauteur de l'apparence. En témoigne le gain de puissance, avec une motorisation qui développe entre 850 et 900 chevaux.

Groupe motopropulseur optimisé pour plus de performances

Couple impressionnant de 1200 Nm (885 lb-ft)

Une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes

D'ailleurs, la vitesse de pointe annoncée s'établit à environ 250 km/h, de quoi laisser sur place bon nombre de concurrents.

Des équipements hors norme pour des sensations extrêmes

La liste des équipements spécifiques Mansory transforme la P850 en un véhicule d'exception, à la hauteur des attentes des amateurs de voitures de sport. On retrouve ainsi :

Nouveaux pare-chocs avant et arrière avec des inserts en carbone forgé

Une grille avant revisitée, un capot ventilé

Des lumières LED montées sur le toit

Un aileron, des coques de rétroviseurs

Des marchepieds et entourages de sorties d'échappement en carbone

Un prix à la hauteur de l'exclusivité

Comme on peut s'y attendre d'un véhicule aussi personnalisé, le prix de la Mansory P850 est disponible sur demande. Considérant le niveau de détail et de performance offert, il est indéniable qu'une majoration significative sera appliquée comparativement à la Mercedes-AMG G63 de série.

Des performances qui défient la physique

L'amélioration de la performance peut être personnalisée selon « stages », permettant aux acheteurs de configurer leur véhicule en fonction de leurs désirs. Avec de telles caractéristiques, la P850 défie non seulement les standards esthétiques mais aussi les lois de la physique.

Une offre qui séduit le marché des passionnés

Les modifications apportées par Mansory ciblent un marché de niche, celui des passionnés de véhicules d'exception qui cherchent à se distinguer. Avec la Mansory P850, ils trouvent un savant mélange de prestige, performance et personnalisation.

La Mansory P850 vient chambouler le monde de voitures de sport avec son style audacieux et ses performances surprenantes, prouvant une fois de plus que dans cet univers, seules l'audace et l'innovation permettent de se démarquer. C'est un parfait exemple de la symbiose entre technologie de pointe et artisanat de luxe, qui réalise le rêve de tout passionné de belles mécaniques.