La Lotus Carlton des années 90 : La berline de performance qui pouvait semer la police !

Dans les années 80 et 90, les supercars européennes ont gagné en popularité grâce à leurs performances exceptionnelles, leur sportivité et leur exclusivité. GM s'est associé à Lotus pour créer une berline sportive haute performance, la Lotus Carlton, en équipant une berline de base peu coûteuse d'améliorations haut de gamme.

Une recette simple pour une berline sportive révolutionnaire

La Lotus Carlton était équipée d'un moteur six cylindres en ligne de 3,6 litres à double turbo, d'un kit carrosserie large, d'une suspension retravaillée, de freins de course et d'autres améliorations de performance. Grâce à ces upgrades, elle surpassait ses concurrentes bien plus chères et même les voitures de police.

Quelques caractéristiques clés de la Lotus Carlton :

Moteur 6 cylindres en ligne 3.6L biturbo développant 377 ch

Boîte manuelle 6 vitesses ZF empruntée à la Corvette ZR1

Kit carrosserie large pour une meilleure aérodynamique

Suspension et freins retravaillés pour des performances optimales

Différentiel à glissement limité pour une meilleure motricité

Des performances dignes d'une supercar dans une carrosserie de berline

Avec un 0 à 100 km/h abattu en 5 secondes et une vitesse de pointe de plus de 280 km/h, la Lotus Carlton n'avait rien à envier aux supercars de l'époque comme la Ferrari Testarossa. Pourtant, elle se présentait sous la forme d'une sage berline 4 portes pouvant accueillir confortablement 5 passagers.

C'est ce cocktail improbable de performances et de praticité qui a fait de la Lotus Carlton une pionnière dans la catégorie des berlines sportives. Un segment qui explosera dans les décennies suivantes avec l'arrivée de modèles comme la BMW M5 ou la Mercedes-AMG E55.

Un design aérodynamique et agressif

Pour accompagner cette mécanique survitaminée, la Lotus Carlton reçoit un kit carrosserie large qui lui donne une allure beaucoup plus agressive que le modèle Opel Omega / Vauxhall Carlton dont elle est dérivée. Des appendices aérodynamiques et des passages de roue élargis transforment complètement la silhouette de la berline.

A l'intérieur par contre, pas de fioritures. L'habitacle reste celui d'une berline familiale classique de la fin des années 80. Seul le compte-tours gradué jusqu'à 8000 tr/min trahit le potentiel de l'engin.

La berline qui effrayait les autorités

Avec ses performances de supercar mais son prix contenu (environ 58 000 dollars de l'époque, soit moitié moins qu'une Ferrari), la Lotus Carlton a fait peur aux autorités britanniques. Elles craignaient de voir cette puissante berline entre de mauvaises mains.

Leurs craintes se sont avérées fondées quand un gang de braqueurs a utilisé une Lotus Carlton volée pendant 2 mois pour commettre ses méfaits, semant systématiquement les voitures de police. Cet épisode n'a pas arrangé la réputation sulfureuse de la berline.

Résultat, seulement 950 exemplaires de la Lotus Carlton / Omega seront produits. Un chiffre dérisoire comparé aux dizaines de milliers de BMW M5 qui se vendront par la suite. Mais la Lotus Carlton restera comme la berline qui a donné naissance au segment des « berlines supercars ». Un concept qui semblait complètement fou à l'époque mais qui est devenu aujourd'hui incontournable dans la gamme des constructeurs premium.

Véritable pionnière avec ses performances ahurissantes, son look agressif et sa réputation sulfureuse, la Lotus Carlton a marqué les esprits et ouvert la voie à toute une génération de berlines sportives. Une légende des années 90 qui mérite de ne pas être oubliée !