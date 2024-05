La Lexus LS 500h 2024 : La berline hybride la plus chère du marché

Avec ses nombreuses fonctionnalités technologiques et sa puissance impressionnante, découvrez ce qui fait de la berline hybride haut de gamme de Lexus la plus chère du segment.

Lexus, une marque de luxe incontournable

Dans le segment du luxe moderne, peu de marques ont le même statut que Lexus. Bien que le constructeur appartenant à Toyota produise des voitures de luxe remarquables depuis des décennies, Lexus est récemment devenu l'une des marques incontournables lorsqu'il s'agit d'acheter une nouvelle voiture.

Par rapport à sa société mère, la gamme Lexus est logiquement plus chère car il s'agit de la division luxe de Toyota. Si ses modèles à essence sont déjà onéreux, l'introduction de la technologie hybride dans la gamme fait grimper encore plus le prix. Ces dernières années, Lexus a embrassé l'électrification à bras ouverts dans toutes les catégories, ce qui a propulsé son vaisseau amiral full-size en tête du segment.

Les avantages des motorisations hybrides

En plus des avantages en termes d'efficacité qu'offrent les groupes motopropulseurs hybrides, vous bénéficiez également d'une augmentation potentielle des performances et d'une conduite globalement plus douce, profitant ainsi de l'orientation luxe du modèle. La Lexus LS 2024 est déjà la berline la plus chère de la gamme Lexus, mais la version hybride propulse le modèle au sommet du segment. Voici un aperçu de la Lexus LS 500h 2024, le modèle haut de gamme.

La Lexus LS Hybride 2024 arrive en tête

La Lexus 500h 2024 arrive en tête en termes de prix dans tout le segment des berlines hybrides. Ses deux moteurs électriques font passer la finition LS 500 F Sport à essence à un niveau supérieur. Le segment des berlines n'est pas le seul où Lexus propose un luxe accru avec des groupes motopropulseurs hybrides, le SUV TX 500h affichant également le prix le plus élevé en 2024.

À partir de 115 560 €

À sa base, la Lexus LS Hybride 2024 démarre à 115 960 €, ce qui en fait la seule berline Lexus à franchir la barre des six chiffres. Contrairement aux deux finitions inférieures à essence, la 500h offre exclusivement une transmission intégrale en raison de sa configuration à double moteur, il n'y a donc pas d'option moins chère disponible pour le modèle haut de gamme. Vous obtenez également le moteur V-6 de 3,5 litres de série en combinaison avec les moteurs électriques, ce qui est une autre raison clé pour laquelle la LS 500h coûte près de 30 000 € de plus que la LS 500 F Sport.

En termes de personnalisation, la LS Hybride 2024 n'offre pas trop d'options, principalement parce que le modèle est livré avec toutes les fonctionnalités de luxe essentielles de série. Cependant, avec tout ce qui est ajouté à la berline full-size, le prix s'élève à 119 560 €, seulement 4 000 € de plus que le prix de départ. Ce prix exclut la longue liste d'accessoires que vous pouvez obtenir avec la Lexus LS Hybride.

En comparaison avec les deux finitions LS moins chères

Malgré un prix considérablement inférieur à celui de la LS Hybride, le modèle de base LS reste beaucoup plus cher que le reste de la gamme de berlines Lexus. Pour la LS 500 2024, les prix commencent à 80 685 € pour la propulsion arrière et 83 935 € pour la transmission intégrale. En passant à la finition haut de gamme à essence, la LS 500 F Sport augmente à 84 825 € pour la propulsion arrière et 87 275 € pour la transmission intégrale.

La finition de base LS 500 se démarque de la 500h par sa personnalisation, notamment en ce qui concerne les thèmes intérieurs. Au total, la LS 500 2024 propose dix designs intérieurs différents, avec des couleurs et des motifs de cuir différents pour chacun. Cependant, la LS 500 F Sport réduit les options à seulement trois. Il faut noter que pour débloquer certaines options intérieures, vous devrez sélectionner des packs supplémentaires qui peuvent parfois coûter plus de 25 000 €.

La Lexus LS 500h offre des performances électrifiées remarquables

Avec un coût de plus de 115 000 €, on s'attend à ce que la LS 500h 2024 offre vitesse et puissance en plus de son habitacle luxueux. Heureusement, c'est exactement ce que Lexus propose avec sa berline haut de gamme, en partie grâce à son électrification pionnière qui assiste le puissant moteur sous le capot. La LS 500h est moins puissante que les modèles LS 500 à essence, mais cela est compréhensible étant donné l'accent mis sur le luxe et la technologie avancée.

Propulsée par un V-6 de 3,5 litres avec assistance hybride

Bien que moins puissante, la LS 500h 2024 offre tout de même des performances et une vitesse solides. Comme les finitions à essence, la LS 500h est propulsée par un moteur V-6 de 3,5 litres. La principale différence est que le moteur de la LS Hybride ne dispose pas des mêmes turbocompresseurs que les modèles à essence, ce qui réduit la puissance globale du moteur pour la LS 500h.

Caractéristiques techniques de la Lexus LS Hybride 2024 :

Moteur : V-6 de 3,5 litres avec deux moteurs électriques

Transmission : Automatique à 10 vitesses

Puissance : 354 ch (puissance nette combinée)

Couple : 257 lb-ft (couple net combiné)

Transmission : FAWD

0-100 km/h : 5,2 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

Cependant, grâce à ses deux moteurs électriques, la LS 500h parvient à produire une puissance nette combinée de 354 chevaux et un couple de 257 lb-ft, permettant au SUV de luxe full-size de passer de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. Grâce à son groupe motopropulseur hybride, la finition 500h voit des améliorations en termes d'efficacité énergétique, atteignant une consommation combinée estimée par l'EPA de 5,9 L/100km.

Des équipements axés sur la performance

Outre le moteur, la LS 500h vise à extraire le maximum de performances de chaque composant mécanique sans sacrifier la douceur de conduite luxueuse pour laquelle le modèle est vendu. L'une des caractéristiques remarquables de série sur la LS Hybride 2024 est la suspension variable adaptative, qui surveille constamment la route pour réduire les vibrations ressenties à l'intérieur de l'habitacle. Vous obtenez également une transmission automatique à 10 vitesses avec la LS 500h 2024, équipée de palettes de changement de vitesse derrière le volant.

La Lexus LS 500h poursuit la qualité à l'intérieur

Bien que la LS Hybride 2024 soit moins puissante que ses homologues à essence, elle compense par une liste exhaustive de fonctionnalités technologiques et d'aide à la conduite. Si la différence de prix majeure entre les groupes motopropulseurs hybrides et non hybrides a pu sembler extrême jusqu'à présent, la raison principale de l'augmentation du prix est que presque toutes les fonctionnalités technologiques optionnelles sont incluses de série.

De plus, bien qu'elle ne propose pas autant d'options de design intérieur que les modèles à essence, la qualité n'est en aucun cas amoindrie dans la LS 500h. Les options disponibles sont réalisées avec les meilleurs matériaux que l'on trouve dans les véhicules Lexus aujourd'hui, ce qui ajoute au confort et au style de l'habitacle spacieux.

Ses finitions intérieures modernes et de haute qualité

Pour en revenir aux finitions intérieures de la LS Hybride 2024, vous avez le choix entre trois couleurs principales : cuir blanc avec garniture noire laser spéciale, cuir Palomino avec garniture brillante Artwood organique et cuir noir avec garniture brillante Artwood organique. Ces options diffèrent considérablement les unes des autres, vous offrant une sélection décente, bien qu'il n'y en ait que trois au choix.

En plus des trois thèmes intérieurs principaux, vous avez la possibilité d'opter pour la garniture de porte Haku, qui coûtera 1 200 € supplémentaires. Associée au cuir noir, cette fonctionnalité apporte l'artisanat japonais traditionnel dans l'habitacle, offrant un sentiment d'héritage au sein de la Lexus tout en ajoutant une élégance minimale. Parmi les autres équipements intérieurs de la LS Hybride, citons un écran tactile de 7 pouces à l'arrière, des sièges arrière chauffants et des garnitures de pavillon en Ultrasuede.

Une technologie axée sur le conducteur

En ce qui concerne la technologie de la LS Hybride, c'est le département qui voit le plus d'améliorations par rapport aux deux modèles à essence. À l'intérieur, la LS Hybride est équipée de l'écran central de 12,3 pouces désormais de série sur toutes les finitions, mais elle dispose d'un affichage tête haute de 24 pouces exclusif à cette version pour vous donner la vue la plus claire de toutes les informations essentielles. Vous bénéficiez également du système Lexus Safety System+ 2.5, qui comprend :

Système de pré-collision avec détection des piétons

Aide au suivi de voie

Alerte de sortie de voie avec aide à la direction

Aide à la signalisation routière

Régulateur de vitesse dynamique à radar à toutes les vitesses

Feux de route intelligents

L'une des principales fonctionnalités de la LS Hybride 2024 est la technologie d'aide à la conduite de pointe Lexus Teammate, qui prend le relais de la direction, de l'accélération et du freinage dans des situations spécifiques. Également connue sous le nom de Toyota Teammate, Lexus souligne que cette technologie ne prend pas complètement le contrôle de la conduite et que le conducteur doit rester maître du véhicule et conscient de son environnement. Néanmoins, vous pouvez vous détendre un peu plus derrière le volant dans les scénarios où ce système peut faire ses preuves.

Pourquoi Lexus est l'une des meilleures marques du marché aujourd'hui

Bien que Lexus ait toujours été considéré comme un constructeur de qualité dans l'industrie, sa position s'est considérablement renforcée au cours des années 2020 jusqu'à présent. En proposant tant de modèles différents (24 pour être exact) avec des groupes motopropulseurs à combustion seule, hybrides ou hybrides rechargeables, Lexus se trouve dans un espace du marché que très peu de marques de luxe ont réussi à atteindre.

En plus de s'adresser à un marché aussi large, Lexus parvient à justifier ses prix plus élevés non seulement par le luxe et les performances, mais aussi par la fiabilité. Dans l'étude 2024 de J.D Power sur la fiabilité des véhicules aux États-Unis, Lexus s'est classé premier constructeur le plus fiable, avec un score de 135 problèmes pour 100 véhicules. Sachant que vous n'avez pas à vous soucier des coûts supplémentaires en plus du prix de 100 000 €, la Lexus LS Hybride 2024 coche pratiquement toutes les cases pour une nouvelle berline hybride de luxe.

En somme, la Lexus LS 500h 2024 se démarque comme la berline hybride la plus chère et la plus luxueuse du marché. Alliant performances électrifiées, finitions intérieures haut de gamme, technologies de pointe et fiabilité légendaire, ce vaisseau amiral incarne parfaitement la philosophie de Lexus en matière de raffinement et d'innovation. Si vous recherchez le nec plus ultra des berlines hybrides, la LS 500h est incontestablement le choix de référence, pour peu que vous soyez prêt à en payer le prix.