La Jaguar E-Type Low Drag GT d’Eagle : Une création époustouflante aux enchères

Préparez-vous à être ébloui par la Jaguar E-Type Low Drag GT d’Eagle, une véritable œuvre d’art sur roues. Cette voiture de sport exceptionnelle, dont seulement six exemplaires ont été construits par le spécialiste britannique Eagle, est maintenant disponible aux enchères aux États-Unis. Ne manquez pas cette occasion unique de posséder un morceau d’histoire automobile !

Un chef-d’œuvre d’ingénierie et de design

La Jaguar E-Type Low Drag GT d’Eagle est une interprétation moderne de la légendaire Jaguar E-Type Low Drag Coupe de 1961. Les artisans d’Eagle ont façonné à la main une carrosserie en aluminium, peinte dans une teinte Mercury sur mesure qui lui donne l’apparence de pièces en aluminium poli. Le résultat est à couper le souffle : la Jaguar E-Type, déjà considérée comme l’une des plus belles voitures jamais conçues, est sublimée par le travail d’Eagle.

Caractéristiques principales :

Carrosserie en aluminium façonnée à la main

Peinture Mercury sur mesure

Jantes 16 pouces avec pneus Vredestein Ultrac Giugiaro Design

Freins à disque AP Racing avec disques avant ventilés et perforés

Amortisseurs réglables Ohlins

Une mécanique d’exception

Sous le capot de cette Jaguar E-Type Low Drag GT se cache un moteur 6 cylindres en ligne de 4,7 litres avec un bloc en aluminium, des pistons forgés, un vilebrequin en billette, des arbres à cames de compétition, des ressorts de soupapes Cosworth et un carter d’huile à chicanes. Le moteur est équipé de corps de papillon indépendants, d’un collecteur d’admission en fibre de carbone, d’un ECU Pectel et de collecteurs d’échappement en acier inoxydable.

La puissance est transmise aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et un différentiel à glissement limité. Cette combinaison mécanique offre des performances exceptionnelles et une expérience de conduite unique.

Un intérieur raffiné et moderne

L’habitacle de la Jaguar E-Type Low Drag GT d’Eagle est habillé de cuir bleu foncé avec des sièges baquets réglables. Les autres éléments notables incluent :

Des visières teintées en bleu

Un ciel de toit en Alcantara gris

Une climatisation et un système audio modernisés

Ces équipements apportent une touche de confort et de modernité à cette voiture de sport classique.

Une voiture de légende, reconnue par les experts

La renommée de cette Jaguar E-Type Low Drag GT n’est plus à faire. Jeremy Clarkson, célèbre animateur de l’émission Top Gear, a eu le privilège de la conduire lors d’un épisode en 2015. La voiture a également fait l’objet de nombreux articles dans des magazines automobiles prestigieux, soulignant son statut d’icône.

Une opportunité rare

Avec seulement 9 495 km au compteur depuis sa construction par Eagle, cette Jaguar E-Type Low Drag GT est une occasion unique pour les collectionneurs et les passionnés d’automobiles. Son futur propriétaire aura le privilège de posséder l’une des six Jaguar E-Type Low Drag GT jamais construites par Eagle, un véritable joyau automobile.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de Bring a Trailer pour placer votre enchère et tenter votre chance d’acquérir cette merveille d’ingénierie et de design. La Jaguar E-Type Low Drag GT d’Eagle est prête à trouver son nouveau foyer, prête à faire battre le cœur de son nouveau propriétaire au rythme envoûtant de son moteur 6 cylindres.