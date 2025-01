La Huawei Maextro S800, la berline électrique chinoise qui défie le luxe européen

Huawei bouleverse les codes du luxe automobile avec sa nouvelle berline électrique, la Maextro S800. Un véhicule d’exception qui marque l’entrée fracassante du géant technologique chinois sur le marché des voitures haut de gamme.

Fini le temps où les constructeurs chinois se contentaient d’imiter les modèles occidentaux. La Maextro S800 incarne cette nouvelle ère où l’innovation made in China rivalise avec l’excellence européenne. Avec ses 5,48 mètres de long, cette imposante berline électrique se positionne directement face aux références du segment comme la Mercedes Classe S ou la BMW Série 7.

L’alliance entre JAC Motors et Huawei a donné naissance à un modèle qui impressionne par sa sophistication technologique. La carrosserie bi-ton, rehaussée d’éléments chromés soigneusement disposés, dégage une élégance rare. La signature lumineuse en forme de C et la calandre distinctive affirment une identité visuelle forte.

Sous le capot, la puissance est au rendez-vous avec une version 100% électrique développant 852 ch grâce à trois moteurs. Une variante encore plus musclée propose même 1006 ch en combinant la motorisation électrique à un moteur thermique 1.5L servant de prolongateur d’autonomie. Cette dernière configuration permet de parcourir 371 km en mode purement électrique selon le cycle CLTC.

L’expertise technologique de Huawei se retrouve dans les équipements de pointe : stationnement automatisé, recharge robotisée, navigation intelligente vers les bornes de recharge. Le constructeur n’a négligé aucun détail pour créer une expérience premium.

Côté tarif, la Maextro S800 s’affiche entre 120 000 et 180 000 euros sur son marché domestique. Un positionnement ambitieux qui reflète les aspirations de Huawei à bousculer les codes du luxe automobile. Pour l’instant réservée au marché chinois, cette berline d’exception illustre la montée en gamme spectaculaire de l’industrie automobile chinoise.

Les capteurs et radars intégrés discrètement dans le pavillon témoignent des ambitions technologiques du modèle. À l’intérieur (bien que les images ne soient pas encore dévoilées), on peut s’attendre à un niveau de finition et d’équipement rivalisant avec les standards européens les plus élevés.

Cette incursion de Huawei dans l’automobile premium n’est pas anodine. Elle marque l’émergence d’une nouvelle génération de constructeurs chinois capables de proposer des véhicules sophistiqués, innovants et désirables. La Maextro S800 n’est probablement que la première étape d’une offensive plus large sur le segment du luxe.