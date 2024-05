La Honda Civic 2025 hybride éclipse ses rivales avec un style et une performance inégalés

Honda vient de dévoiler la nouvelle Civic 2025, qui arrive comme un rafraîchissement de mi-cycle pour la 11ème génération. La grande nouveauté est l'introduction d'une variante hybride efficace et dynamique, mais les changements de design et de technologie devraient également donner d'autres raisons aux acheteurs de passer à la nouvelle version.

Une gamme de motorisations remaniée, avec l'arrivée de l'hybride

La nouvelle Honda Civic Hybride 2025 est équipée du même système hybride à deux moteurs (composé d'un quatre cylindres 2,0 litres atmosphérique et d'une paire de moteurs électriques) que celui vu dans les récentes Accord et CR-V. Cependant, dans la Civic, il produit un peu moins de puissance, avec une sortie estimée à 200 chevaux et 315 Nm de couple, ce qui en fait la variante Civic la plus couplée au sud de la Type R.

La consommation de carburant est estimée à « près de 4,7 l/100 km » en cycle mixte, mais les cotes officielles ne sont pas encore disponibles. Quatre modes de freinage régénératif peuvent être sélectionnés via une palette au volant. Vous pourrez obtenir le groupe motopropulseur hybride dans les styles de carrosserie berline et hayon, et Honda affirme qu'il n'y aura pas de compromis sur l'espace passagers ou de chargement avec ce groupe motopropulseur.

Ce groupe motopropulseur remplace effectivement l'offre 1,5 litre turbo, car ce moteur est abandonné de la gamme. Cela entraîne également la perte de la boîte manuelle sur les variantes Civic plus basiques. Bien sûr, les Si et Type R existent toujours, mais les offres de boîte manuelle moins chères (et toujours très amusantes) vont nous manquer.

Si vous voulez l'hybride, il est disponible en niveaux de finition Sport et Sport Touring. Honda affirme que ces modèles hybrides sont dotés d'un réglage unique des ressorts et des amortisseurs, ainsi que d'un pneu spécialement développé.

Un nouveau look plus sportif pour la Civic 2025

Tous les modèles arborent le nouveau langage de design de la Civic 2025, composé d'une face avant et d'une calandre plus sportives que nous avons déjà vues en avant-première. Elle est dotée de feux arrière plus sombres, et les modèles hybrides sont spécifiquement équipés d'un becquet inférieur avant de couleur carrosserie et d'une garniture de phare de couleur carrosserie.

La Sport Touring Hybride bénéficie d'une option de jante de 18 pouces spécifique à la finition, et quatre nouvelles couleurs sont disponibles sur toute la gamme, dont le Solar Silver Metallic, l'Urban Gray Pearl, le Blue Lagoon Pearl (berline uniquement) et le Sand Dune Pearl (hayon uniquement).

Un habitacle repensé, avec un grand écran pour l'hybride haut de gamme

À première vue, tout à l'intérieur de la Civic 2025 peut sembler identique, mais une grande mise à niveau technologique arrive pour le modèle Sport Touring Hybrid, car son système d'infodivertissement à écran tactile de 9 pouces nouvellement agrandi fonctionnera avec le logiciel Google Built-In. Nous avons vu cela mis en œuvre ailleurs dans la gamme Honda, et maintenant la Civic peut profiter de Google Maps comme navigation, de l'Assistant Google pour le contrôle vocal et de tant d'autres applications téléchargeables depuis le Google Play Store.

Fait intéressant, seule la Sport Touring Hybrid bénéficie de ce logiciel, car toutes les autres versions de la Civic se contentent du système d'avant le rafraîchissement.

Les autres mises à jour intérieures consistent en :

– Une nouvelle couleur d'intérieur grise (exclusive aux hybrides)

– Des ports USB-C avant de série

– L'ajout de la surveillance de l'angle mort et de l'alerte de trafic transversal arrière aux modèles Sport.

Tarifs et date de sortie de la Honda Civic 2025

Honda indique que le prix de la Civic 2025 sera communiqué à une date plus proche de sa mise en vente, qui est très proche, puisque les premiers exemplaires devraient arriver chez les concessionnaires le mois prochain. Les berlines arriveront en premier, et les modèles à hayon suivront « plus tard cet été ».

Honda prévoit que 40% des ventes seront réalisées par le nouveau modèle hybride, il faut donc s'attendre à en voir beaucoup sur les parkings des concessionnaires.

La Civic Hybride 2025 face à la concurrence

Avec son nouveau groupe motopropulseur hybride performant et économe en carburant, la Honda Civic 2025 devrait pouvoir rivaliser avec les autres compactes hybrides du marché, comme :

La Toyota Corolla Hybride , qui propose également une motorisation hybride efficace et une finition de qualité.

, qui propose également une motorisation hybride efficace et une finition de qualité. La Hyundai Elantra Hybride , autre sérieuse prétendante dans cette catégorie, avec son style audacieux et sa technologie avancée.

, autre sérieuse prétendante dans cette catégorie, avec son style audacieux et sa technologie avancée. La Kia Forte Hybride, qui offre un excellent rapport qualité-prix et une garantie généreuse.

La Civic Hybride 2025 a cependant quelques atouts dans sa manche pour se démarquer, notamment son châssis dynamique réputé, son habitacle spacieux et bien fini, ainsi que la réputation de fiabilité et de qualité de la marque Honda.

Avec son style affiné, ses améliorations technologiques et surtout l'ajout d'une version hybride convaincante, la Honda Civic 2025 semble armée pour continuer à figurer parmi les meilleures ventes de sa catégorie. Son arrivée prochaine en concessions est très attendue et devrait attirer de nombreux acheteurs à la recherche d'une compacte à la fois économe, performante et agréable à conduire au quotidien. Reste à connaître ses tarifs, qui seront déterminants pour son succès face à une concurrence féroce sur le segment des compactes hybrides.