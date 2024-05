La Giannini Spettacolo, une Abarth survitaminée à plus de 144 000 €<

Le préparateur italien Giannini Automobili revient avec un nouveau projet basé sur l’Abarth 595. La citadine sportive gagne un large kit carrosserie et des enjoliveurs en fibre de carbone. Le moteur 1,4 litres a été optimisé pour délivrer 247 ch, permettant une vitesse de pointe de 280 km/h. Mais préparez-vous au choc : elle commande un prix ahurissant de 133 000 € (144 360 $).

Un prix astronomique pour une citadine modifiée

C’est une somme colossale pour ce qui est essentiellement une voiture de ville, peu importe la folie des modifications. On parle d’un territoire de sportives haut de gamme, voire même d’occasions de supercars.

Giannini Automobili, un préparateur italien datant de 1917, a gagné ses galons en modifiant et en faisant courir des Fiat jusqu’au milieu des années 80. Aujourd’hui, la marque fait son comeback à travers une joint-venture entre Impero, basée à Rome, et Groupo Maestri à Turin. Impero détient les droits sur le nom Giannini, tandis que Groupo Maestri s’occupe du design et de la production de la Spettacolo, qui a lieu dans l’ancienne usine Pininfarina de Turin.

Un look unique et agressif

Visuellement, la Spettacolo ne ressemble à aucune autre Abarth grâce aux panneaux de carrosserie sur mesure qui lui donnent une posture plus agressive. À l’avant, le nez redessiné arbore une nouvelle calandre, des prises d’air agrandies et un splitter proéminent. Le capot en aluminium est doté d’aérations inspirées de la F1 et de caches de phares intégrés, ajoutant à son apparence distinctive.

Le profil a été musclé avec des ailes élargies, des bas de caisse allongés et un jeu d’enjoliveurs de 18 pouces en fibre de carbone. De plus, les portes s’ouvrent vers le haut, montrant qu’il ne s’agit pas d’une Fiat 500 ordinaire. À l’arrière, les éléments marquants incluent des prises d’air latérales rappelant la Renault 5 Turbo, complétées par un imposant becquet et un pare-chocs arrière sur mesure abritant deux sorties d’échappement montées au-dessus du diffuseur.

Le site officiel de la Giannini Spettacolo propose un configurateur permettant aux acheteurs potentiels de personnaliser l’extérieur. En plus de diverses couleurs, il y a un éventail d’autocollants optionnels disponibles, conférant à la citadine sportive une esthétique de course. À l’intérieur, la banquette arrière est remplacée par une paire de sièges baquets légers en monocoque de carbone.

Plus de puissance, moins de poids

Le développement de la Giannini Spettacolo a pris 150 jours du début à la fin. Le responsable est Paolo Mancini, cofondateur de FV Frangivento Automobili. Le premier exemplaire a été dévoilé plus tôt ce mois-ci lors d’un événement privé à Rome, basé sur une Abarth 595 de 2012.

Sous le capot se trouve le fameux moteur quatre cylindres turbo T-Jet de 1,4 litres qui a été optimisé pour délivrer 247 ch et 360 Nm de couple. Ces chiffres dépassent toutes les productions d’Abarth, y compris la future Abarth 600e entièrement électrique et toutes les versions routières de la série 595/695.

La puissance est transmise aux roues avant via une boîte de vitesses manuelle robotisée, bien qu’une option de vraie boîte manuelle soit disponible. Avec le poids du véhicule réduit à 985 kg, le rapport poids/puissance est encore amélioré. En conséquence, le sprint de 0 à 100 km/h est accompli en 5 secondes chrono, avec une vitesse maximale atteignant un impressionnant 280 km/h.

200 unités en production limitée, la course en ligne de mire

Giannini Automobili a déjà commencé à accepter les commandes pour les 200 unités de la Spettacolo. En raison de sa nature artisanale, le délai d’attente pour chaque exemplaire est de cinq mois. Reste à voir si suffisamment d’acheteurs seront prêts à se séparer d’au moins 133 000 € pour cette petite bombe à production limitée.

La société a également annoncé son retour à la course, et participera au championnat Time Attack Italia 2024. Avec une puissance de 247 ch, la Spettacolo est plus puissante que n’importe quelle offre de production d’Abarth. Mais il faudra débourser un montant faramineux pour s’offrir ce condensé de puissance et de style façon « Abarth sous acide ». Ce projet fou montre en tout cas que la passion des préparateurs italiens pour la Fiat 500 est loin de s’éteindre, même si le prix à payer pour cette passion semble cette fois un peu démesuré.