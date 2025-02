La Ford F-Series : l’histoire d’une domination légendaire sur le marché américain

Une page se tourne dans l’histoire de l’automobile américaine. Après avoir régné en maître absolu pendant 43 années consécutives sur le marché des véhicules aux États-Unis, la légendaire Ford F-Series vient de perdre sa couronne de véhicule le plus vendu sur le sol américain.

Un règne sans précédent dans l’industrie automobile

La saga F-Series représente bien plus qu’une simple gamme de pick-up. C’est une véritable institution qui a marqué l’histoire de l’automobile américaine depuis 1977. Avec plus de 33 millions d’exemplaires vendus, cette famille de véhicules utilitaires a su conquérir le cœur des Américains grâce à sa robustesse et sa polyvalence.

Une gamme complète pour tous les besoins

La famille F-Series s’étend du F-150, modèle d’entrée de gamme (qui reste imposant avec ses 5,3 mètres de long), jusqu’aux impressionnants F-650 et F-750. Le F-150 est proposé à partir de 35.000 euros, un tarif relativement accessible pour un véhicule de ce gabarit sur le marché américain.

Une motorisation pour chaque usage

La gamme propose une large palette de motorisations : essence, diesel, hybride et même 100% électrique avec le F-150 Lightning. Ce dernier développe jusqu’à 558 chevaux et offre une autonomie maximale de 485 kilomètres. La version Raptor R, véritable bête de course, embarque un moteur V8 de 5,2 litres délivrant 710 chevaux.

La fin d’une ère

2024 marque un tournant historique : pour la première fois en 43 ans, la F-Series perd sa place de véhicule le plus vendu aux États-Unis, avec 460.915 unités écoulées (en baisse de 5%). C’est le Toyota RAV4 qui prend la tête du classement avec 475.193 ventes.

Un héritage culturel unique

La F-Series n’est pas qu’un simple véhicule aux États-Unis – c’est un symbole de l’Amérique laborieuse. La fidélité des clients Ford est légendaire, particulièrement dans le segment des véhicules utilitaires. (Un dicton local affirme même qu’on naît dans une famille Ford ou Chevrolet, et qu’on le reste toute sa vie).

Malgré cette défaite historique, la F-Series conserve son titre de pick-up le plus vendu d’Amérique du Nord, une position qu’elle occupe depuis 48 ans. Un record qui démontre la résilience de cette gamme mythique dans son segment de prédilection.

À l’aube de son 50e anniversaire, la F-Series continue d’évoluer et de s’adapter aux nouvelles exigences du marché. L’électrification progressive de la gamme avec le F-150 Lightning montre que Ford regarde résolument vers l’avenir, tout en conservant les valeurs qui ont fait le succès de cette lignée légendaire.