La face cachée de l’essor des voitures électriques en Chine : des milliers d’EV abandonnées dans des champs

Alors que la Chine domine le marché mondial des véhicules électriques (EV), un phénomène inquiétant se dévoile : des milliers de voitures électriques abandonnées s’entassent dans d’immenses champs à Hangzhou. Ce cimetière d’EV soulève des questions sur la durabilité de cette industrie en plein essor.

Un cimetière de voitures électriques en plein cœur de Hangzhou

À Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang en Chine orientale, des champs entiers remplis de voitures électriques abandonnées suscitent l’étonnement et l’inquiétude. Parmi les modèles identifiés dans ces vidéos troublantes, on retrouve le Geely Kandi K10 EV, la Neta V et la BYD e3. Ces véhicules, recouverts d’une épaisse couche de poussière et d’herbes envahissantes, restent étonnamment neufs à l’intérieur, avec les sièges encore enveloppés dans leurs plastiques d’origine.

La scène prend une tournure presque surréaliste lorsqu’on constate que toutes ces voitures ont des plaques d’immatriculation, ce qui laisse entendre qu’elles ont été officiellement enregistrées. Selon un YouTuber bien connu, Winston Sterzel, qui a partagé ces images, les fabricants chinois d’EV enregistrent ces voitures pour les compter comme « vendues », leur permettant ainsi de bénéficier de subventions gouvernementales. Une pratique qui, si avérée, pourrait mettre en lumière certaines dérives de la course à l’électrification.

Des milliers de voitures inutilisées : l’héritage d’un échec commercial

Toutefois, une explication alternative existe. Certains rapports locaux indiquent que ces voitures abandonnées appartiennent à des services de partage de véhicules ayant fait faillite, comme Microcity, une entreprise qui possédait des milliers de modèles Kandi 11. Ce phénomène n’est pas sans rappeler le sort des vélos partagés en Chine, où l’offre a rapidement dépassé la demande, entraînant la création de véritables montagnes de vélos inutilisés.

Durant la même période, de nombreux autres services de location de voitures ont également fermé leurs portes en Chine, ce qui pourrait expliquer la prolifération de ces « cimetières » de voitures électriques. Les entreprises, incapables de rentabiliser leurs flottes, ont laissé ces véhicules inutilisés à l’abandon, exposés aux éléments et au passage du temps.

Des subventions et des chiffres gonflés pour booster l’industrie

Une autre hypothèse avancée par certains critiques, dont Winston Sterzel, est que les constructeurs chinois d’EV gonflent artificiellement leurs chiffres de ventes pour répondre aux critères de subventions massives allouées par le gouvernement. En effet, pour obtenir ces aides, il est souvent nécessaire de prouver que les véhicules ont été immatriculés et « vendus ». Ce mécanisme pourrait avoir conduit certains fabricants à enregistrer des véhicules sans intention réelle de les mettre en circulation, créant ainsi un excédent de voitures non utilisées.

Un commentaire traduit, aperçu sur l’une des vidéos, mentionne : « BYD inventaire saturé, 600 voitures en attente de traitement », ce qui met en lumière l’ampleur du problème. Des documents administratifs révèlent également que ces terrains commerciaux, où sont entreposées les voitures, s’étendent sur plus de 15 000 mètres carrés, renforçant l’idée que ce phénomène n’est pas anecdotique.

Un phénomène pas si nouveau en Chine

Ce n’est pas la première fois que la Chine est confrontée à ce genre de surplus industriel. En 2018, un reportage de The Atlantic avait documenté des scènes similaires, mais cette fois-ci avec des vélos partagés dans des villes comme Shanghai. À l’époque, l’industrie du vélo partagé avait connu une croissance exponentielle suivie d’un effondrement rapide, en raison d’une offre excédentaire par rapport à la demande. Ces vélos se retrouvaient alors entassés dans des décharges improvisées, formant des montagnes multicolores de vélos inutilisés.

De la même manière, il semblerait que le secteur des voitures électriques en Chine ait également souffert d’une croissance incontrôlée, poussée par l’enthousiasme pour la mobilité électrique et les incitations gouvernementales. Si l’électrification des transports reste une priorité pour la Chine, cet excès de production et ces abandons de véhicules mettent en lumière les fragilités d’un système économique où l’offre dépasse largement la demande réelle.

L’avenir de ces véhicules abandonnés

Le sort de ces voitures électriques laissées à l’abandon reste incertain. Les vidéos qui ont révélé cette situation datent de plusieurs années, certaines remontant à 2019. Il est difficile de savoir si des mesures ont été prises depuis pour remédier à cette situation ou si ces voitures sont toujours en train de rouiller dans des champs ouverts.

Les autorités locales ou les entreprises concernées pourraient décider de récupérer ces véhicules, soit pour les remettre en circulation, soit pour les recycler. Toutefois, les coûts logistiques et financiers d’une telle opération, combinés à l’évolution rapide des technologies de batterie et de motorisation, rendent ce scénario incertain.

En fin de compte, ces images troublantes soulèvent des questions sur la durabilité de la transition vers les véhicules électriques, non seulement en Chine mais aussi à l’échelle mondiale. La course à l’électrification, bien qu’essentielle pour lutter contre le changement climatique, doit être accompagnée de mesures garantissant une production responsable et une gestion efficace des ressources.