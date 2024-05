La collection de voitures de luxe, et pas si luxueuses, de Taylor Swift

Nous vous montrons la collection de voitures de Taylor Swift, la star de la musique qui donne son premier concert à Madrid ce soir. Dans le garage de la chanteuse américaine, on trouve de tout, des SUV grand public aux voitures de sport exclusives.

Des milliers de fans se préparent pour les deux concerts de Taylor Swift à Madrid, le premier ce soir et le second demain, au stade Santiago Bernabéu. La chanteuse américaine a déchaîné la folie, mais ce qui nous intéresse, plus que ses chansons, ce sont ses voitures. Et Taylor Swift possède une importante collection de voitures de luxe et pas si luxueuses.

Taylor Swift adore les voitures et a un garage avec des modèles de tous types, d’un SUV que tout le monde peut avoir, comme le Nissan Qashqai, à des voitures de sport exclusives, comme une Porsche 911 Turbo.

Sur un ton amusant, la passion de la chanteuse de Pennsylvanie ne devrait pas nous surprendre, puisqu’elle partage son nom de famille avec un modèle célèbre vendu dans le monde entier depuis plusieurs décennies, la Suzuki Swift. Une citadine du segment B qui, soit dit en passant, a récemment reçu une mise à jour.

La collection de voitures de Taylor Swift

La relation de Taylor Swift avec les voitures a commencé il y a des années, en 2007, lorsqu’elle a reçu un Chevrolet Silverado rose bonbon en cadeau de sa maison de disques. Ce pick-up américain n’est plus dans son garage, car elle l’a donné à une organisation caritative un an plus tard.

En 2010, elle a dû améliorer son statut, car on l’a vue dans une spectaculaire Audi R8 qu’elle utilisait avec son ex-petit ami, Taylor Lautner. Une voiture de sport équipée du même moteur que la Lamborghini Gallardo, un V10 FSI atmosphérique de 525 ch, capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes.

Ce n’est pas la seule supercar de la collection de Taylor Swift. S’il y a une voiture que toutes les célébrités aiment aux États-Unis, c’est la Porsche 911. Il est rare qu’un chanteur, acteur, athlète ou toute autre star n’en possède pas une. Et la chanteuse américaine n’en a pas une ordinaire, mais une 911 Turbo S noire.

Une Ferrari ne pouvait pas non plus manquer, même si ce n’est pas l’un des derniers modèles sortis de l’usine de Maranello. Il s’agit d’une Ferrari 458 Italia, évaluée à plus de 250 000 euros.

Une autre voiture de luxe qui fait partie de la collection de Taylor Swift est une Mercedes-Maybach S650, une grande berline que la chanteuse utilise pour ses déplacements avec chauffeur, avec un intérieur équipé de tous les détails de luxe et un moteur V12 biturbo de 6,0 litres.

On sait également que « Tay » possède un Cadillac Escalade depuis au moins 2015. Bien que plusieurs paparazzi l’aient repérée l’année dernière avec un Escalade de 2019. Il se peut qu’elle l’ait changé ou qu’elle ait conservé les deux.

Les voitures pas si luxueuses de Taylor Swift

Cependant, tout n’est pas voiture de luxe dans le garage de Swift. La célèbre compositrice possède également des véhicules plus ordinaires, de « gens normaux », comme le Nissan Qashqai mentionné précédemment.

Selon des médias anglais, Swift a acheté ce SUV japonais en juin 2022 pour environ 25 000 livres (29 400 euros) afin de passer inaperçue à Londres lorsqu’elle était avec son ex-petit ami Joe Alwyn.

Dans la collection de Taylor Swift, on trouve aussi un Toyota Sequoia de 2014, un imposant SUV qui n’est pas commercialisé en Europe et avec lequel on l’a vue conduire en août 2023 à Beverly Hills.

Enfin, elle possède également un Mercedes Viano, un grand monospace qu’elle utilise probablement pour certains déplacements professionnels, accompagnée de son équipe.

Comme nous pouvons le voir, la collection de voitures de la chanteuse américaine n’est pas mal du tout, avec des modèles des plus variés. Une collection évaluée à environ deux millions d’euros.