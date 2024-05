La Citroën traction avant : L’icône Française aux 100 brevets qui a révolutionné l’automobile !

Véritable monument historique de l'automobile, la Citroën Traction Avant a combiné les solutions techniques les plus modernes de son époque. Outre la traction avant, elle était dotée d'une structure monocoque, de freins hydrauliques et d'une suspension indépendante aux quatre roues. Retour sur l'incroyable épopée de cette icône française qui a révolutionné l'industrie automobile.

Une voiture en avance sur son temps

Présentée le 18 avril 1934, la Citroën Traction Avant avait pour objectif de relancer la marque aux chevrons et de mettre en avant l'esprit innovant d'un constructeur précurseur. Première voiture à réunir autant de solutions techniques modernes, elle a été surnommée « la voiture aux 100 brevets ». Parmi ses innovations révolutionnaires :

La traction avant

Une structure monocoque en acier

Des freins hydrauliques

Une suspension indépendante aux quatre roues

Considérée comme la voiture avec le meilleur comportement routier, la plus sûre et la plus confortable de son temps, la Traction Avant a bénéficié d'avancées technologiques tout au long de sa carrière. Mais sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, naissant dans une période troublée, en pleine crise économique et montée des totalitarismes.

Différentes carrosseries pour différents usages

Dès son lancement, la Traction Avant a été proposée avec différents types de carrosseries pour s'adapter à tous les besoins. Outre la berline 4 portes, elle était disponible en versions plus exclusives :

Coupé (ou faux cabriolet)

Cabriolet à pare-brise rabattable (ou roadster)

Familiale 6 glaces 7-9 places

Commerciale mixte 5 places/500 kg de charge utile

La production des coupés et cabriolets a pris fin respectivement en septembre 1938 et novembre 1939. En octobre 1938, la 15 Six est sortie en berline 5-6 places, puis en limousine et familiale 8-9 places en mai 1939.

Une évolution constante de 1934 à 1957

Au cours de ses 23 années de carrière, la gamme Traction Avant n'a cessé d'évoluer avec différents modèles et motorisations. Tout a commencé avec la 7A en avril 1934, dotée d'un moteur 4 cylindres 1.3L 32 ch. Puis sont arrivées les 7B, 7S et 7C avec des puissances allant jusqu'à 46 ch.

Lancée en août 1934, la 11 se distinguait par une carrosserie plus spacieuse et un moteur 1.9L 46 ch. Elle a connu de nombreuses évolutions comme la 11 AL, 11 B, 11 BL, 11 C utilitaire et la 11 D de 68 ch en 1955.

En 1949, Citroën a présenté l'énigmatique 22, version haut de gamme avec un V8 3.8L 100 ch atteignant 140 km/h. Une vingtaine d'exemplaires de présérie ont été produits avant que le projet ne soit abandonné.

Lancée en octobre 1938, la 15 Six aspirait à être la Traction de luxe avec son 6 cylindres 2.8L 77 ch. Surnommée « Reine de la Route », elle s'est imposée après-guerre comme la française haut de gamme par excellence, jusqu'à obtenir un statut d'icône.

Une vie d'aventures et de records

Dès son lancement, la Traction Avant s'est distinguée dans différents événements et épreuves sportives. En 1934, elle a remporté plusieurs prix d'élégance pour ses lignes aérodynamiques. La même année, elle a prouvé ses qualités mécaniques lors de raids de résistance :

Tour de France et Belgique de 5007 km en 77h

Première liaison postale Paris-Moscou-Paris de 3200 km en 8 jours

Sur la piste de Linas-Montlhéry, des Traction « Rosalie » ont décroché plusieurs records de classe E en 1934-1936. Un raid longue distance sur route ouverte de 104 000 km a aussi été réalisé en 1936.

Plus récemment, de 1988 à 1990, deux 11 B de 1953 surnommées « Chrome et Cambouis » ont bouclé un tour du monde de 100 000 km à travers les 5 continents, avec 4 jeunes Français à leur volant.

Un symbole indémodable du génie automobile français

Bien que n'étant pas la première voiture à traction avant de l'histoire, la Citroën Traction Avant est celle qui a démocratisé ce mode de transmission. Sa production a pris fin le 25 juillet 1957, après 758 948 exemplaires produits.

Encore aujourd'hui, elle reste un emblème de la marque aux chevrons, incarnant son génie créatif au service du plus grand nombre. Son style aérodynamique distinctif en a fait un modèle mythique, évoquant un imaginaire de résistants et de gangsters immortalisé au cinéma.

Monument historique de l'automobile française, la Traction Avant a ouvert la voie à une nouvelle ère. Ses innovations révolutionnaires et ses qualités routières exceptionnelles en ont fait une référence incontournable, une icône intemporelle qui continue de faire rêver et d'inspirer les passionnés. La légende de « la voiture aux 100 brevets » ne fait que commencer…