La BMW X5 M Competition 2024 : Un SUV de luxe survitaminé qui relève tous les défis !

La BMW X5 M Competition 2024 est la version M du X5, et elle est digne de la division performance du constructeur bavarois. Son cœur est un V8 bi-turbo de 4,4 litres, associé à un moteur hybride d'assistance de 48 volts intégré à sa transmission automatique à huit rapports.

L'ensemble délivre une puissance impressionnante de 617 chevaux et un couple de 750 Nm, permettant à BMW d'annoncer un 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Elle est équipée d'une suspension sport, de freins puissants et d'une multitude d'améliorations visuelles à la hauteur. Le résultat est un SUV familial de luxe d'une puissance déconcertante. C'est presque amusant.

Une puissance à couper le souffle

Il y a beaucoup de punch avec très peu d'effort. Le V8 s'anime sans hésitation avec un rugissement. Il est presque trop impatient, une pression décontractée sur la pédale provoquant un peu plus de mordant qu'on ne le souhaiterait lorsqu'on essaie de conduire en douceur dans la circulation. Ce n'est pas un problème lorsque vous avez une route dégagée devant vous, cependant. Après cette poussée initiale au démarrage, la X5 M Competition continue de tirer fort, vous emmenant à des vitesses excitantes avec la fanfare appropriée.

Un V8 bi-turbo de 4,4 litres avec 617 chevaux et 750 Nm de couple

Un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,7 secondes

Une puissance presque trop immédiate qui demande du doigté

Une transmission engageante et des sons enivrants

La transmission est un régal à utiliser en mode manuel avec les palettes au volant. Elle s'adapte intelligemment à votre style de conduite et à la façon dont vous utilisez l'accélérateur. Elle passe les rapports rapidement sous une forte accélération, avec des changements de vitesse nets et précis qui maintiennent l'excitation à son maximum. Conduisez un peu plus calmement, et elle changera de rapport plus lentement et en douceur lorsque vous actionnerez le levier; elle ne se précipitera pas sur le rapport suivant, mais offrira plutôt un changement de rapport fluide qui ne se traduira pas par un à-coup dans l'habitacle.

Cette voiture produit beaucoup de sons amusants. Il y a une note d'échappement corsée, et en mode sport, il y a un battement notable lorsque vous relâchez l'accélérateur, et un gros boom de basse à chaque changement de rapport. Dans de nombreuses voitures M, j'ai eu du mal à apprécier la bande-son depuis l'intérieur de la voiture à moins de baisser les vitres. Ce n'est pas le cas avec la X5 M Competition. Sa sonorité moteur/échappement est omniprésente, pimentant toute l'expérience.

Une direction précise et communicative

BMW a équipé la Competition de sa « direction M Servotronic », lui donnant un rapport de direction variable et une assistance dépendante de la vitesse. Associée à une suspension calibrée, il en résulte une direction qui semble beaucoup plus précise et réactive, offrant plus de communication et un meilleur feeling général à travers le volant. Lorsque vous pilotez un mastodonte de 2,5 tonnes avec 617 chevaux et un prix à six chiffres, avoir confiance en vos rênes est crucial. Entre le système de direction proprement dit et la capacité du châssis à répondre avec adresse aux sollicitations, ce SUV performant inspire cette confiance.

Un intérieur BMW sobre et fonctionnel

L'intérieur n'est pas excessivement chargé comme certaines autres voitures M haut de gamme. Il y a de la fibre de carbone, mais elle ne vous saute pas au visage. Les sièges sont des sièges assez normaux, pas de fioritures en fibre de carbone entre ou autour de vos jambes, pas de points durs vous piquant la colonne vertébrale. Le cuir matelassé est de bon goût. Il n'y a pas d'excès de formes et de textures compliquées, juste un peu de style BMW ici et là qui lui donne de l'ADN bavarois sans que vous ayez l'impression d'être dans un espace d'art moderne super chargé.

Je regrette cependant l'absence de commandes physiques pour la climatisation. Comme les autres menus du système de divertissement, le menu climat est assez encombré de diverses commandes. La température est en permanence affichée au bas de l'écran, ce qui est bien, mais pour régler les sièges chauffants ou modifier le niveau de soufflage du mode automatique, vous devez fouiller, trouver et sélectionner parmi cinq réglages différents.

Un espace de chargement généreux et bien pensé

La X5 offre un espace de chargement généreux derrière la deuxième rangée. BMW annonce une capacité de 962 litres derrière la troisième rangée, ce qui est bon pour le segment. J'ai pu y placer des objets de forme bizarre, comme de longs bâtons de bo pour le karaté. Si vous voulez emmener votre famille en vacances, vous pouvez emporter les extras et y aller très vite.

J'apprécie beaucoup le combo hayon/porte arrière à double ouverture. La partie supérieure du hayon s'ouvre rapidement, vous permettant de jeter quelque chose à l'intérieur ou de saisir quelque chose à l'arrière. Rabattre la partie inférieure du hayon vous offre un bel endroit pour vous asseoir et changer de chaussures. Mais cette longueur supplémentaire rend plus difficile l'accès au fond de l'espace de chargement. J'ai dû grimper à l'arrière pour atteindre le point d'ancrage du dossier pour une attache de siège auto.

Un autre avantage est que vous pouvez ouvrir le hayon sans que des objets non sécurisés ne tombent immédiatement. Personne n'aime courir après la canette qui a roulé hors du sac de courses lorsque vous allez décharger. Et avec la façon dont la X5 M Competition vous encourage à la conduire fort, vous finirez par déplacer de la cargaison à un moment donné. Garder le hayon inférieur relevé empêche ces objets de tomber sur vos orteils, ou de sacrifier une bouteille de vin à l'allée.

La BMW X5 M Competition 2024 est un SUV de luxe haute performance qui offre un mélange grisant de puissance, de capacités dynamiques et de fonctionnalités pratiques. Avec son V8 bi-turbo rugissant, sa transmission réactive et sa direction communicative, elle procure des sensations de conduite enivrantes tout en conservant un côté pratique et confortable pour une utilisation quotidienne. Malgré quelques défauts mineurs comme un système d'infodivertissement complexe, la X5 M Competition se démarque comme un choix convaincant pour ceux qui recherchent l'ultime SUV de luxe sportif.