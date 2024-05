La BMW M5 E39 : La berline sportive la plus puissante des années 90 !

Les années 90 ont vu naître de nombreuses berlines sportives musclées, mais la BMW M5 E39 se démarque comme la plus puissante de toutes. Avec son moteur V8 délivrant 400 chevaux, cette Bavaroise allie à merveille performances, luxe et élégance. Retour sur une icône des 90’s qui fait encore rêver aujourd’hui.

Un monstre de puissance sous le capot

Le cœur de la BMW M5 E39 n’est autre que le mythique V8 S62, spécialement développé par la division Motorsport de BMW. Avec ses 4,9 litres de cylindrée, ses doubles arbres à cames en tête et ses 4 soupapes par cylindre, ce bloc en aluminium à carter sec délivre la bagatelle de 400 chevaux à 6600 tr/min et un couple maxi de 500 Nm à 3800 tr/min.

Accouplé à une boîte manuelle 6 rapports Getrag et au différentiel autobloquant à glissement limité, ce V8 atmosphérique propulse la M5 de 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes. Le tout avec une sonorité rageuse qui s’échappe des quatre embouts d’échappement chromés. Un régal pour les oreilles et les sensations !

Quelques chiffres qui donnent le tournis :

400 chevaux à 6600 tr/min

500 Nm de couple à 3800 tr/min

0 à 100 km/h en 4,8 s

Vitesse maxi bridée à 250 km/h

Un châssis affûté pour exploiter tout le potentiel

Pour tenir en respect cette cavalerie, la BMW M5 E39 s’appuie sur un châssis spécifique, abaissé de 20 mm par rapport à une Serie 5 standard. Les voies sont élargies, les suspensions affermies avec des ressorts courts et des amortisseurs pilotés EDC (Electronic Damper Control).

Le freinage est assuré par d’imposants disques ventilés de 345 mm à l’avant et 328 mm à l’arrière, mordus par des étriers 4 pistons. Les jantes en alliage forgé de 18 pouces chaussées de pneus 245/40 ZR18 à l’avant et 275/35 ZR18 à l’arrière, complètent cette partition 100% sportive.

Doté d’une répartition des masses idéale de 51,9/48,1 et d’une direction à assistance variable Servotronic, la M5 E39 se montre étonnamment agile et précise malgré ses 1,8 tonne sur la balance. Un vrai jouet pour attaquer les petites routes !

Un look aussi percutant que ses performances

Esthétiquement, la BMW M5 E39 reprend les codes de la Serie 5 de l’époque tout en y ajoutant une dose de testostérone. Les pare-chocs avant et arrière sont spécifiques, plus proéminents et dotés de grandes prises d’air. Les bas de caisse sont élargis, tandis que les rétroviseurs reçoivent un traitement « shadowline » glossy black.

À l’arrière, c’est impossible de la confondre avec une banale 540i grâce à son becquet de coffre, ses quatre sorties d’échappement et son diffuseur noir. Même constat à l’avant avec sa calandre noire ornée du badge « M5 ». Les phares au xénon avec un cerclage « Angel Eyes » lui confèrent un regard perçant. Le tout respire la puissance et l’exclusivité.

Sous certains angles, on pourrait presque la confondre avec une M3 E46 en format berline. BMW a définitivement trouvé la recette du subtil équilibre entre sportivité et élégance. Un cocktail que la marque distille encore à merveille aujourd’hui sur ses modèles M.

Un habitacle qui fleure bon les 90’s

À bord, difficile de ne pas tomber sous le charme de l’ambiance typique des 90’s. Sellerie cuir étendue, inserts en ronce de noyer, volant sport 3 branches en cuir avec surpiqûres contrastées bleues et rouges, compteurs façon « Motorsport » avec un compte-tours gradué jusqu’à 8000 tr/min, tout y est !

L’équipement est complet pour l’époque avec la climatisation automatique bi-zone, les sièges chauffants à réglages électriques et mémoires, le téléphone de voiture, le GPS couleur 16/9, le toit ouvrant ou encore le système audio HiFi Professional DSP à 14 haut-parleurs. De quoi voyager dans un confort optimal entre deux séances de roulage intensif.

Bémol, l’habitabilité arrière est un peu juste pour une routière, surtout comparée aux standards actuels. Mais à l’époque, les acheteurs de M5 ne cherchaient pas forcément à y transporter toute la famille. Leur priorité était ailleurs, sous le pied droit…

Que vaut une BMW M5 E39 aujourd’hui ?

Produite à un peu plus de 20 000 exemplaires entre 1998 et 2003, la BMW M5 E39 est devenue une classique recherchée par les amateurs de youngtimers sportives. Comptez en moyenne 35 000 € pour un exemplaire en bon état, avec entre 100 000 et 150 000 km au compteur.

Les modèles de la première année (1999) sont les plus prisés, tout comme les versions dotées de la boîte manuelle et d’options comme les sièges baquets ou le différentiel autobloquant « M Driver’s Package ». Certains exemplaires exceptionnels dépassent allègrement les 50 000 €.

Attention toutefois aux frais d’entretien qui peuvent vite s’envoler sur un modèle de cet âge et de cette puissance. Le V8 est solide mais gourmand en consommables (huile, bougies, courroie). La boîte peut montrer des signes de faiblesse passés les 200 000 km. Quant au train roulant, il souffre d’usure prématurée en usage intensif.

Un contrôle méticuleux de l’historique et de l’état général est plus que recommandé avant achat. Une fois le bon exemplaire trouvé, le plaisir de conduite et la sensation d’avoir une pièce de collection entre les mains vaut bien quelques sacrifices. Surtout au volant d’une des meilleures BMW de l’histoire !

Verdict : La meilleure berline sportive des 90’s ?

Plus de 20 ans après sa sortie, la BMW M5 E39 continue de faire rêver les passionnés de sportives à 4 portes. Avec ses performances de premier plan, son style inimitable et sa rareté, elle coche toutes les cases de la youngtimer désirable.

Certes, sa consommation de 15 l/100 km en moyenne et ses coûts d’entretien élevés peuvent refroidir, mais le plaisir éprouvé derrière son volant n’a pas de prix. Un V8 atmosphérique rageur, une boîte manuelle, un châssis équilibré, difficile de faire plus authentique et analogique comme sensation.

Seule la Mercedes-Benz E55 AMG de la même époque peut prétendre lui contester le titre de meilleure berline sportive des 90’s. Mais avec « seulement » 354 chevaux sous le capot, elle doit s’incliner en termes de puissance pure face à la Bavaroise. L’étoile aura sa revanche quelques années plus tard avec les surpuissantes E63 AMG.

Quoi qu’il en soit, la BMW M5 E39 restera comme un monument du genre, un condensé de ce que BMW faisait de mieux à l’époque : des voitures taillées pour le plaisir de conduire, sans concession. Un héritage que la marque perpétue encore (difficilement) aujourd’hui. Alors si vous avez les moyens et l’envie de rouler dans une légende, n’hésitez plus, foncez !