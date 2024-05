La BMW Art Car de Julie Mehretu prête à enflammer les 24 Heures du Mans !

Découvrez la 20ème BMW Art Car, une œuvre d'art performative signée Julie Mehretu, artiste contemporaine de renom. Cette BMW M Hybrid V8 unique arbore des motifs de sa peinture monumentale « Everywhen » et s'apprête à briller sur le circuit des 24 Heures du Mans.

Une fusion audacieuse entre l'art et la compétition automobile

Dévoilée en grande pompe au Centre Pompidou à Paris, la dernière-née des BMW Art Cars perpétue avec brio la tradition de la marque bavaroise consistant à marier l'art et la course automobile de haut niveau. Julie Mehretu, artiste new-yorkaise de renom, a étroitement collaboré avec les équipes d'ingénierie et de sport mécanique de BMW pour donner vie à cette voiture d'exception qu'elle qualifie elle-même de « peinture performative ». Selon l'artiste, l'œuvre ne sera pleinement réalisée qu'une fois avoir participé à la mythique épreuve d'endurance mancelle.

Un design éblouissant inspiré de l'œuvre « Everywhen »

S'inspirant de sa toile monumentale « Everywhen », Julie Mehretu a conçu une livrée spectaculaire mêlant formes abstraites et couleurs éclatantes pour créer un look résolument dynamique et énergique. Grâce à une technologie de mapping 3D de pointe, le design épouse à la perfection les courbes racées de la BMW M Hybrid V8.

Avant de s'élancer sur le circuit sarthois, la 20ème Art Car sera exposée au prestigieux Concorso d'Eleganza Villa d'Este sur les rives du lac de Côme, aux côtés d'autres BMW Art Cars légendaires signées Andy Warhol ou Jeff Koons. L'artiste y présentera sa création le 26 mai 2024.

BMW renforce son engagement culturel

Oliver Zipse, président du directoire de BMW AG, a salué le travail remarquable de Julie Mehretu, soulignant son rôle d'inspiratrice dans le cadre de l'engagement culturel élargi de BMW en faveur des jeunes artistes africains. Au-delà de l'Art Car, la collaboration entre Julie Mehretu et BMW donnera lieu à des :

– Ateliers médiatiques translocaux panafricains

– Destinés à stimuler la créativité des artistes émergents du continent

– Dans des villes comme Dakar, Marrakech ou Le Cap

Les fruits de ces ateliers seront exposés au réputé Zeitz Museum of Contemporary Art Africa.

Rendez-vous au Mans pour un moment d'art et de sport mémorable

Véritable concentré de puissance et de créativité, la BMW M Hybrid V8 Art Car signée Julie Mehretu ne manquera pas de faire sensation sur le circuit des 24 Heures du Mans. Œuvre d'art à part entière promise à une destinée hors du commun, elle incarne à merveille la vision avant-gardiste de BMW alliant performance, innovation et art contemporain.

Vibrez au rythme de cette course légendaire et laissez-vous emporter par cette fusion unique entre le monde de l'art et celui du sport automobile. La 20ème BMW Art Car est prête à marquer l'histoire de son empreinte artistique et sportive !