La BMW 328i E90 : La Bavaroise parfaite à prix abordable !

Découvrez les nombreuses raisons qui font de la BMW 328i E90 une excellente affaire sur le marché de l'occasion. Cette cinquième génération de la Série 3 lancée en 2005 aux États-Unis a su se bâtir une solide réputation de raffinement, de fiabilité et d'économie de carburant. Avec son brillant moteur six cylindres en ligne, son châssis magnifique et tout ce qui a fait le succès de la gamme Série 3 au fil des ans, la 328i E90 est sans conteste l'une des meilleures BMW jamais produites.

Un ticket d'entrée abordable chez BMW

En 2023, la BMW 328i de 2008 est probablement le meilleur et le moins cher moyen de mettre la main sur une propulsion BMW avec une boîte manuelle à six rapports. Côté tarifs, il faut compter à partir de 3250€ pour des exemplaires très kilométrés, et jusqu'à 38 000€ pour les modèles les mieux conservés. Notez que les berlines sont les versions les plus répandues, attendez-vous donc à payer un peu plus cher pour les rares coupés ou breaks 328i.

Un doux six cylindres en ligne

Le cœur de la BMW 328i E90 est un exceptionnel moteur six cylindres en ligne baptisé N52 par BMW. Ce 3,0 litres atmosphérique apparu avec la génération E90 de la Série 3 développe 230 chevaux et 300 Nm de couple, associé de série à une boîte manuelle à 6 rapports ou une automatique en option. Ses principales caractéristiques :

Moteur 6 cylindres en ligne 3,0 litres Puissance 230 ch Couple 300 Nm Transmission Manuelle 6 rapports / Automatique 6 rapports Roues motrices Propulsion 0 à 100 km/h 6,3 secondes Vitesse maxi 250 km/h

Le six cylindres N52 est non seulement vif et onctueux, mais il est aussi réputé comme l'un des moteurs BMW les plus fiables de tous les temps. Un vrai progrès par rapport au M54 qu'il remplace. Cela dit, le N52 n'est pas parfait, avec quelques soucis de fuites d'huile et de pompe à eau.

Un intérieur d'exception

À cette époque, BMW avait une excellente réputation en termes de qualité de fabrication, et la Série 3 E90 ne fait pas exception. L'intérieur de la 328i 2008 est habillé de cuir à profusion, avec des inserts en ronce de noyer. Bien que critiqué à l'époque pour sa profusion de boutons, il reste assez épuré et l'écran bien intégré a un côté intemporel.

Une première pour l'iDrive

La BMW 328i E90 a été la première de la lignée à utiliser le controversé système d'exploitation iDrive. L'idée de départ était excellente : permettre aux conducteurs de communiquer le plus efficacement possible avec les systèmes de contrôle, alors que la technologie embarquée ne cessait de se développer.

Le bouton rotatif des débuts n'était peut-être pas la meilleure façon de concrétiser cette idée, mais l'ajout d'un écran tactile en 2016 a été une avancée majeure vers une connexion parfaite entre le conducteur et sa voiture. La 328i rend ainsi très simple le réglage et la programmation de tous les éléments du véhicule, sans avoir à s'arrêter sur le bord de la route.

Une qualité qui dure

Le six cylindres 3,0 litres N52 de la BMW 328i 2008 était léger, durable et révolutionnaire. Premier moteur BMW à bloc en alliage de magnésium, il s'est forgé une réputation d'indestructibilité, surtout dans cette version atmosphérique.

Associé à la boîte manuelle ZF à 6 rapports ou à l'automatique GM, il a prouvé sa fiabilité. Mais si vous en cherchez une, assurez-vous qu'elle a un bon historique d'entretien, car la négligence peut causer de gros dégâts et des réparations coûteuses.

Une carrosserie pour chaque goût

La BMW 328i E90 était déclinée en plusieurs variantes pour satisfaire tous les besoins :

328i Coupé (E92)

328i Berline (E90)

328i Break (E91)

328i Cabriolet (E93)

Toutes étaient équipées de série de la brillante boîte manuelle ZF à 6 rapports. Donc quelle que soit la carrosserie que vous recherchez, il y a une 328i E90 pour vous. Même si chaque version a son propre code (E91 pour le break, E92 pour le coupé, E93 pour le cabriolet), la série est collectivement appelée E9x ou E90.

Un châssis équilibré

Les passionnés admirent la conception bien pensée et l'équilibre sublime du châssis de la génération E90. Mais le mieux, c'est qu'il n'était pas nécessaire d'opter pour la sportive M3 E92 pour profiter d'une voiture magnifiquement équilibrée. Même la 328i de base avait tout l'équilibre qu'on pouvait souhaiter.

Certes, il lui manquait le télémètre avancé, les suspensions M et le brutal V8. Mais l'association d'une propulsion, d'une boîte manuelle et d'un moteur atmosphérique onctueux met toujours le sourire aux lèvres des passionnés. Des qualités qui font aussi de la Série 3 E90 une excellente base pour un projet, avec un gros potentiel de modifications.

Pratique et raffinée

On peut affirmer que la BMW 328i 2008 est probablement la meilleure GT à moins de 10 000€. Bien sûr, pour ce prix on peut aussi trouver une Bentley des années 80 ou un premier modèle de Jaguar XK V8. Mais leur entretien vous ruinera.

À l'inverse, la 328i est suffisamment raffinée et engageante pour les longs trajets, tout en restant relativement peu coûteuse à l'achat.

Une bonne cote en occasion

La Série 3 est mondialement réputée pour sa qualité et sa fiabilité. C'est le modèle BMW le plus vendu à ce jour, avec des millions d'exemplaires écoulés depuis sa création. Tous ces facteurs témoignent de sa popularité et de la solidité du support après-vente et des pièces spécifiques qui entourent cette lignée iconique, en vente depuis 1975.

Même après 14 ans, la BMW 328i 2008 reste un choix solide si vous aimez la qualité et la fiabilité. C'est pourquoi les exemplaires en bon état mécanique continuent de se négocier 10 000€ ou plus, même avec six chiffres au compteur.

Des ventes record synonymes de disponibilité

Quand on cherche une voiture de débutant dans n'importe quelle marque, l'un des aspects les plus importants est le volume des ventes. Cela indique non seulement la popularité d'un modèle, mais aussi le nombre d'exemplaires produits pendant les années qui vous intéressent. Plus il y a de voitures, plus vous avez de chances d'en trouver une en bon état sur le marché de l'occasion.

Pour une voiture neuve, les chiffres de vente vous diront aussi si le modèle que vous voulez est facile à trouver sans supplément pour une commande spéciale. Bref, avec plus de quatre millions de Série 3 vendues, vous n'aurez aucun mal à en dénicher une qui réponde à vos besoins et à vos désirs.

Des pneus à roulage à plat

Les pneus à roulage à plat, qui n'impressionnent plus les propriétaires de BMW aujourd'hui, étaient une technologie époustouflante à l'époque. Testés pour la première fois sur un modèle de série en 2003 avec le roadster BMW Z4, ils ont rapidement été généralisés sur la plupart des modèles de la marque, dont la Série 3.

Grâce à eux, inutile de transporter une roue de secours. Même crevé, le pneu peut encore supporter le poids de la voiture sur 80 km, le temps de trouver un réparateur. Fini les changements de roue au bord de la route en priant pour ne pas se faire percuter !

D'excellents scores de sécurité

Quand on pense à BMW, on s'attend au meilleur. Un look extérieur moderne et attrayant, un intérieur confortable, high-tech et tellement luxueux qu'on n'a plus envie de rentrer chez soi.

Mais l'aspect le plus crucial qui fait de la BMW 328i E90 l'une des voitures les plus parfaites sur la route, c'est sa sécurité. Il suffit de regarder les scores obtenus par la Série 3 de 2007 aux crash-tests de l'IIHS (tous bons ou acceptables) pour comprendre à quel point BMW se soucie de votre sécurité.

La dernière Série 3 atmosphérique

Aujourd'hui, beaucoup de conducteurs sont habitués aux petits moteurs turbo, meilleurs en termes d'émissions. À moins de chercher spécifiquement une muscle car, difficile de trouver un modèle atmosphérique de nos jours.

Pourtant, quand on veut de la puissance à l'état brut, rien ne remplace un moteur atmosphérique. La BMW E90 a été la dernière Série 3 à en recevoir un, ce qui en fait l'une des meilleures BMW d'occasion avec un groupe propulseur à l'ancienne.

En conclusion, la BMW 328i E90 est un véritable joyau sur le marché de l'occasion. Avec son moteur six cylindres en ligne atmosphérique onctueux et fiable, son châssis équilibré, son intérieur raffiné et ses nombreuses qualités, elle offre un rapport prestations/prix imbattable.

Que vous cherchiez une berline, un coupé, un cabriolet ou même un break, il y a forcément une 328i E90 pour vous. Son volume de vente record garantit une grande disponibilité et un bon support après-vente.

Certes, elle n'est pas exempte de défauts, comme une banquette arrière un peu juste ou un système iDrive vieillissant. Mais ses points forts, comme les pneus à roulage à plat, l'excellente sécurité ou le statut de dernière Série 3 atmosphérique, compensent largement ces petits défauts.

Fiable, performante, polyvalente et abordable, la BMW 328i E90 est probablement la meilleure porte d'entrée dans l'univers de la marque bavaroise. Une véritable référence sur le segment des berlines premium, qui ravira les amateurs de conduite et de belles mécaniques. Si vous en cherchez une, foncez sans hésiter, vous ne le regretterez pas !