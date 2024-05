La Bentley Brooklands de « The Crown » : Un bijou des années 90 aux enchères !

La voiture au style royal pourrait atteindre jusqu'à 19 000 dollars aux enchères de Classic Car Auctions en juin.

Vous ne pouvez peut-être pas acheter l'une des voitures de la famille royale, mais vous pouvez vous offrir celle utilisée par leurs homologues fictifs.

Une Bentley Brooklands de 1995 apparue dans la série Netflix « The Crown » sera mise aux enchères par Classic Car Auctions au Royaume-Uni cet été. La berline à quatre portes, qui passera sous le marteau lors de la vente de la maison d'enchères à Tatton Park, dans le Cheshire, le 1er juin, a joué dans les cinquième et sixième saisons de la série télévisée acclamée par la critique. Le prince Charles (Dominic West) et la princesse Diana (Elizabeth Debicki) peuvent tous deux être aperçus dans ce véhicule.

Une représentation réaliste de la vie royale

Écrite et créée par Peter Morgan, « The Crown » a été saluée pour sa représentation réaliste des Windsor et de la vie royale en général. Charles et Diana conduisaient effectivement des Bentley dans les années 90. Le couple a notamment pris une Bentley State Limousine pour se rendre à Prague en mai 1991. De plus, Charles possède toujours deux Bentley dans sa collection de 8 millions de dollars. Aucune n'a toutefois de lien avec une série télévisée à succès.

Un modèle emblématique des années 90

La Brooklands a été lancée par Bentley en 1992 pour remplacer la Mulsanne et la Bentley Eight. Le modèle se distinguait par une carrosserie élégante et anguleuse, une calandre classique en cascade, des doubles phares et un couvercle de coffre descendant. Sous le capot se trouvait un V8 Rolls-Royce de 6,75 litres. La Brooklands n'a été produite que pendant six ans, jusqu'à son remplacement par l'Arnage en 1998. La marque britannique a ensuite introduit le Coupé Brooklands en 2007, qui a été finaliste du Car of the Year de Robb Report en 2009.

Un exemplaire soigneusement entretenu

Cet exemplaire particulier est de couleur Peacock Blue et a été méticuleusement entretenu, selon la maison d'enchères. Les tapis en laine d'agneau sont par exemple dans un état pratiquement neuf. L'actuel propriétaire a acquis ce véhicule des années 90 il y a environ trois ans auprès d'un spécialiste renommé de Londres. Il affiche 69 100 miles au compteur, mais a été bien entretenu par son propriétaire et des spécialistes Rolls-Royce. La voiture sera également vendue avec la plaque d'immatriculation (G8 AOX) apparue à l'écran.

Une affaire en or

Le meilleur aspect est sans doute le fait que la Brooklands devrait être adjugée entre 15 300 et 19 000 dollars (12 000 à 15 000 livres sterling). C'est une véritable aubaine étant donné les sommes atteintes par d'autres objets de « The Crown ». Une vente de plus de 450 accessoires et costumes a rapporté environ 2,15 millions de dollars (1,7 million de livres sterling) chez Bonhams en février, la Jaguar de Lady Di ayant à elle seule dépassé les 89 000 dollars (70 000 livres sterling). Considérez donc ces 19 000 dollars comme une affaire en or.