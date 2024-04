La Bentley Bentayga S Black Edition : une révolution stylistique avec des ailes noires

Pour la première fois en 105 ans, Bentley innove avec des ailes teintées en noir sur la nouvelle Bentayga S Black Edition. Ce SUV combine performance, style et technologie de pointe, marquant un tournant audacieux dans l'histoire de la marque.

Un design audacieux qui brise les conventions

L'introduction des ailes noircies sur la Bentayga S Black Edition représente une véritable innovation pour Bentley, qui s'est établie depuis plus d'un siècle comme une marque de luxe conservatrice en matière de design. Cette édition spéciale se distingue non seulement par ses ailes, mais aussi par des détails stylistiques noirs et des accents de couleur vive qui peuvent être personnalisés selon les goûts du propriétaire. Les clients peuvent choisir parmi sept couleurs d'accentuation, de l'éclatant Mandarine au subtil Ice, ajoutant ainsi un caractère unique à leur véhicule.

Accents de couleur sur les étriers de frein et les bandes extérieures.

Intérieur en cuir Beluga, rehaussé par des broderies noires représentant le logo « S ».

Le caractère unique de la Bentayga S Black Edition est également mis en évidence par ses phares à teinte sombre, ses roues de 22 pouces peintes en noir et son badge distinctif « Black Edition », qui ensemble, soulignent la puissance et l'agilité du véhicule.

Des performances de haut vol

Animée par un moteur V8 biturbo de 4 litres, la Bentley Bentayga S Black Edition développe 540 ch et un couple de 770 Nm, ce qui lui permet d'atteindre 100 km/h en seulement 4,4 secondes et une vitesse maximale de 290 km/h. Sa performance est complétée par un châssis agile doté de la direction intégrale et d'un calibrage de suspension sportive, garantissant une capacité dynamique et une maniabilité sans égal.

Pour les adeptes de solutions plus écologiques sans compromis sur la puissance, la Bentayga S Black Edition est également disponible en version hybride. Celle-ci combine un moteur essence V6 TFSI de 3 litres avec un moteur-générateur électrique de 100 kW, offrant une puissance de 450 ch et capable d'atteindre 100 km/h en 5,3 secondes, pour une vitesse de pointe de 254 km/h.

Un intérieur où luxe et technologie se rencontrent

L'intérieur de la Bentayga S Black Edition reflète l'engagement de Bentley envers l'innovation et le luxe. Un nouveau tissage en fibre de carbone ajoute profondeur et sophistication à l'habitacle, tandis que le pack Chrome Sombre transforme les détails métalliques, accentuant l'atmosphère moderne et raffinée de la cabine.

Les clients ont également le choix entre trois systèmes audio premium, créant une expérience auditive immersive qui complète la puissance du véhicule. Chaque détail intérieur a été pensé pour enchâsser les occupants dans un environnement où luxe et technologie se marient parfaitement.

La Bentley Bentayga S Black Edition se profile comme une production en série limitée, et bien que les prix et la disponibilité n'aient pas encore été annoncés, cette voiture est certainement destinée à devenir un nouveau symbole de statut parmi les connaisseurs de voitures de luxe. Avec ses innovations audacieuses et son style impeccable, la Bentayga S Black Edition est prête à redéfinir les standards du luxe automobile.