L’astuce imparable pour profiter du meilleur de Google Maps et Waze sur Android Auto !

Fini le casse-tête du choix entre Google Maps et Waze au volant ! Grâce à cette astuce méconnue, vous allez pouvoir cumuler les atouts des deux applications sur Android Auto. Suivez le guide pour une expérience de navigation optimale dans votre voiture.

Google Maps vs Waze : le match des applis GPS

Que vous soyez sur iOS ou Android, impossible d’échapper au duel des applis de cartographie. Dans le rôle des mastodontes, on retrouve bien sûr Google Maps et Waze. Deux services de navigation qui appartiennent au géant Google, mais qui cultivent des différences notables.

Chacun a ses aficionados, prêts à défendre leur application fétiche bec et ongles. Il faut dire que Google Maps et Waze ont des forces et des faiblesses distinctes. Mais au final, les deux vous permettront d’arriver à bon port, que vous soyez en voiture ou à pied.

Les points forts de Google Maps

Le principal atout de Google Maps, ce sont ses cartes ultra-précises et mises à jour en permanence. Un vrai plus quand on sillonne des contrées reculées ! L’interface est également plus fluide et épurée que celle de Waze. Résultat, l’appli est moins sujette aux bugs et aux plantages intempestifs.

Cartographie exhaustive dans le monde entier

dans le monde entier Fiabilité et stabilité de l’application

et stabilité de l’application Possibilité de télécharger des cartes pour une utilisation hors-ligne

Ce qui fait la force de Waze

De son côté, Waze mise tout sur sa communauté très active d’utilisateurs. Ces derniers peuvent signaler en temps réel les dangers et les embouteillages sur le parcours. Vous êtes ainsi alerté des accidents, travaux, contrôles de police ou radars sur votre route. Un vrai plus pour adapter votre itinéraire !

Infos trafic en direct et très précises

et très précises Alertes sur les dangers type radars ou accidents

type radars ou accidents Guidage vocal plus naturel et sympathique

Android Auto, le terrain de la réconciliation

Bonne nouvelle, plus besoin de trancher entre Google Maps et Waze sur Android Auto ! Cette astuce va vous permettre de profiter des points forts des deux applis sur l’écran de votre voiture. Le tout de façon simultanée, pour une expérience de navigation vraiment optimale.

Concrètement, Android Auto peut afficher jusqu’à 3 applications en même temps. La fenêtre principale est dédiée à la navigation, tandis que les deux autres accueillent la messagerie et le divertissement. Un sacré atout pour garder un œil sur l’essentiel en conduisant !

Le mode d’emploi de l’astuce

Rien de plus simple pour faire cohabiter Google Maps et Waze sur Android Auto. Il suffit de lancer les deux applications depuis l’écran d’accueil. Elles apparaîtront alors dans la barre d’applis récentes, en bas de l’interface. Libre à vous de passer de l’une à l’autre d’un simple tap !

Mieux encore, vous pouvez choisir quelle appli s’affiche en grand, et laquelle « parle ». Par exemple, affichez la carte Google Maps tout en recevant les alertes sonores de Waze sur les dangers. Ou inversement ! À vous de voir ce qui vous convient le mieux.

Une appli en affichage , l’autre en son uniquement

, l’autre en son uniquement Parfait pour avoir la carte ET les alertes

Fonctionne aussi avec d’autres applis type Coyote

La sécurité avant tout !

Même avec la meilleure appli de navigation au monde, n’oubliez pas que la prudence est de mise au volant. Gardez les yeux sur la route et les mains sur le volant ! Les manipulations de l’écran tactile, c’est à l’arrêt uniquement, pour éviter tout accident.

Dans l’idéal, réglez votre itinéraire avant de prendre la route. Vous n’aurez plus qu’à suivre les indications vocales ensuite. Et si jamais vous devez interagir avec Android Auto, utilisez les commandes vocales pour garder le contrôle sans quitter la route des yeux. Sécurité oblige !

Vous l’aurez compris, cette astuce Android Auto va changer la vie des accros de Google Maps et Waze. En cumulant le meilleur des deux applis stars, vous aurez tous les atouts en main pour une navigation sereine. Alors en voiture, et bon voyage avec Android Auto !