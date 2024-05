Jaguar F-Pace SVR 2024 : les pour et les contre d’un SUV étonnamment bon

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce gros Jaguar a plus à offrir que juste un look impressionnant et un bruit puissant.

Les points forts

Une sonorité exceptionnelle

Tout comme un V8 Lexus ou la plupart des autres Jaguar performantes, le F-Pace SVR est l’une de ces voitures dont la principale attraction est son son. Son V8 suralimenté de 5,0 litres est râpeux et bruyant mais d’une manière raffinée et élégante. Il n’est pas aussi agressif que celui de la F-Type R, qui en comparaison semble en faire un peu trop. Ici, la sonorité est juste parfaite. Raisonnable en conduite tranquille, mais passez en mode sport et écrasez l’accélérateur, et le SVR F-Pace vrombit à chaque montée de rapport et crépite au lever de pied, c’est merveilleux.

Des performances de premier ordre

L’accélération est également impressionnante, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,8 secondes et une vitesse de pointe de 286 km/h. Le comportement routier est, comme on pouvait s’y attendre, admirable. Malgré ses 2057 kg, ce F-Pace musclé se déplace et freine avec la vivacité et l’agilité d’une bonne berline sport – une prouesse objective pour un SUV de ce poids et de cette taille.

Il n’est pas aussi extrême qu’un BMW X6 M ou qu’un Porsche Cayenne Turbo GT mais il n’est pas non plus aussi clinique que ces deux-là, ce qui est une bonne chose. Le F-Pace SVR est une voiture qui ne se prend pas autant au sérieux que ses concurrentes allemandes.

Un design réussi à l’extérieur comme à l’intérieur

Le SUV performant de Jaguar est, pour un SUV, une voiture plutôt jolie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Je suis fan de l’écran tactile incurvé, du cuir joliment cousu, de la suède et des jantes en alliage d’aspect mat. Les sièges avant semblent (et sont) très fortement sculptés mais restent parfaitement confortables en pratique.

Une construction solide

Il semble même être construit de manière assez solide, ce qui est une surprise pour ce constructeur en particulier. En fait, il s’agit du premier produit JLR que j’ai personnellement conduit qui n’a présenté absolument aucun grincement ou cliquetis pendant mon essai. Je suppose que cela en dit long sur une plateforme en production depuis 2016.

Les points faibles

Quelques lacunes mineures

Sur le papier, on pourrait penser qu’un SUV performant britannique basé sur une plateforme vieille de huit ans serait une source de nombreuses critiques de la part des journalistes automobiles comme moi – ou, au moins, un candidat idéal pour le classique verdict « c’est une merde, mais c’est une merde avec de l’âme ! ». Mais je peux honnêtement et objectivement dire que le F-Pace SVR n’a pas tant de défauts que ça.

Cette boîte automatique à 8 rapports fait finalement le travail qu’elle est censée faire, mais les rétrogradations manuelles ne sont toujours pas aussi rapides que celles des meilleures boîtes auto du marché. Les palettes elles-mêmes sont en métal et très agréables au toucher. Même l’ergonomie intérieure est décente pour une voiture de luxe moderne. Son plus gros péché serait probablement les boutons brillants sous l’écran que vous devez encore regarder pour les utiliser.

Pour une voiture à essentiellement 100 000 $, cet exemplaire particulier manquait de quelques éléments de confort, notamment l’affichage tête haute et les sièges massants. Et le système audio Meridian est juste correct – pas mauvais mais pas non plus parmi les meilleurs systèmes audio de voitures de luxe.

Verdict rapide

Malgré son âge, son poids, son prix, son concept et son « Jag-isme », le Jaguar F-Pace SVR 2024 est une bonne voiture. C’est un moteur atmosphérique attaché à un SUV pratique, confortable et élégant qui semble aussi être plutôt bien construit et vraiment amusant à conduire. Je ne suis toujours pas sûr que ce soit là que j’investirais personnellement mon argent si j’avais 100 000 $ à dépenser dans un SUV, mais je n’en voudrais vraiment pas à quelqu’un qui le ferait.

En résumé, ce gros félin a de quoi surprendre. Sous ses airs de SUV un peu m’as-tu-vu se cache une voiture très capable, agréable au quotidien comme sur circuit. La recette est classique – gros moteur, châssis affûté – mais diablement efficace. Jaguar prouve qu’il n’a pas dit son dernier mot face aux ténors allemands du segment. Dommage que quelques lacunes d’équipement et une consommation gargantuesque viennent ternir le tableau. Mais pour qui recherche un SUV aussi jouissif que flamboyant, ce F-Pace SVR coche assurément toutes les cases.