Jaguar électrise son futur : le rugissement sportif se met au vert

Plongée audacieuse et visionnaire dans l'électrification, Jaguar réinvente son héritage sportif avec une transition toute électrique prévue pour 2025. Découvrez le parcours fulgurant et l'avenir électrisant de cette marque légendaire.

L'engagement résolu de Jaguar pour l'électrique

Métamorphose d'une icône : depuis la création de la première Jaguar en 1935, la marque s'est forgée une réputation solide dans le monde des voitures de sport. Portée par des véhicules comme la détentrice du record de vitesse de l'époque, la XK120 de 1948, Jaguar a toujours été à l'avant-garde de la performance automobile. Voitures de légende comme la splendide E-Type et innovations techniques marquantes ont jalonné son histoire.

Caractéristiques impressionnantes : offrant jusqu'à 272 chevaux et passant de 0 à 100 km/h en moins de sept secondes, la E-Type a marqué son temps.

: offrant jusqu'à 272 chevaux et passant de 0 à 100 km/h en moins de sept secondes, la E-Type a marqué son temps. Emblème de l'accessibilité : concurrençant même Ferrari, la E-Type est rapidement devenue la voiture de sport par excellence, convoitée même par des célébrités telles que Frank Sinatra.

La promesse d'une gamme 100% électrique : la marque britannique annonce un tournant majeur en décidant de cesser la production de moteurs à combustion interne d'ici à 2025. Signe d'un engagement résolu pour un avenir durable, Jaguar prévoit de révolutionner sa gamme de véhicules avec une offre exclusivement électrique.

La nouvelle vision Jaguar: une gamme électrisante

Transformation audacieuse : en adieu à ses modèles traditionnels comme la berline XJ, Jaguar prépare le lancement de versions électriques inédites.

: en adieu à ses modèles traditionnels comme la berline XJ, Jaguar prépare le lancement de versions électriques inédites. Innovation en marche : chaque modèle fera l'objet d'une redéfinition complète afin de correspondre à la nouvelle identité 100% électrique de la marque.

Fin de route pour le Jaguar I-Pace

Jaguar Land Rover a annoncé l'arrêt de la production du SUV électrique I-Pace en 2025. Bien que cette décision marque la fin d'une ère, elle signifie surtout l'aube d'une nouvelle direction pour la marque, désormais entièrement tournée vers l'électrique.

Deux nouveaux modèles électriques pour 2025

La marque au félin bondissant prévoit l'introduction de deux nouveaux véhicules en 2025. L'un, un GT quatre portes au design révolutionnaire et à la puissance inégalée, promet une autonomie époustouflante de 430 miles, soit environ 692 kilomètres.

Une alliance stratégique avec Tesla

Jaguar élargit son accessibilité aux infrastructures de recharge grâce à un partenariat avec Tesla. Cette collaboration ouvre la voie à une utilisation des superchargeurs de Tesla et à une intégration du système de recharge unique, réservé jusque-là aux véhicules de la marque américaine.

Le Jaguar I-Type 6, nouvelle référence de l'électrique

Le I-Type 6, voiture de course électrique conçue pour le championnat de Formule E 2023, symbolise l'excellence et l'efficacité. Avec des améliorations conséquentes, le I-Type 6 est devenu l'un des bolides les plus rapides et les plus respectueux de l'environnement.

célébration d'un héritage alors que Jaguar se tourne vers le F-Type

La célèbre Jaguar F-Type tirera sa révérence. Lancée en 2013, cette étoile de la gamme Jaguar s'est démarquée par son design et ses performances saisissantes. L'arrêt de la production du F-Type est le symbole du passage de Jaguar à l'ère de l'électrique.

Le V-8 emblématique de Jaguar prend sa retraite dans un musée : reconnaissant l'influence de ce moteur dans l'histoire automobile, Jaguar offre une place d'honneur à son moteur V-8 au sein du British Library à Londres.

La transition de Jaguar vers un avenir durable est à la fois une célébration de son passé et une embrassade de l'avenir. Avec l'ambition de redéfinir l'expérience de conduite électrique, le constructeur britannique affirme que l'avenir s'écrit en vert, sans pour autant renoncer à l'émotion ni à la sportivité qui caractérise si bien ses créations.