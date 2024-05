Incroyable ! La seule Aston Martin V8 Vantage AMR homologuée à vendre pour 731 300 €

Une opportunité exceptionnelle se présente aux passionnés d'Aston Martin : la seule V8 Vantage AMR homologuée pour la route est actuellement en vente chez H.R. Owen Specialist Cars. Avec seulement 117 miles (188 km) au compteur, ce modèle de 2017 est l'un des sept exemplaires produits et arbore une magnifique livrée Halo Stirling Green agrémentée de touches Lime Green.

Un design extérieur saisissant

L'esthétique de cette V8 Vantage AMR ne laisse personne indifférent. Sa carrosserie est sublimée par des jantes alliage 19 pouces à écrou central noir satiné et des étriers de frein lime. L'ensemble offre un contraste saisissant qui met en valeur les lignes sculptées de ce chef-d'œuvre automobile.

Les détails extérieurs de ce modèle unique comprennent :

– Une peinture Halo Stirling Green

– Des accents Lime Green

– Des jantes alliage 19 pouces noir satiné à écrou central

– Des étriers de frein lime

Un habitacle raffiné et sportif

À l'intérieur, la V8 Vantage AMR continue d'impressionner avec ses sièges en Alcantara Pure Black, rehaussés de surpiqûres et de passepoils lime green. Le luxe s'étend au volant en Alcantara et cuir, ainsi qu'au tableau de bord en Alcantara Pure Black et Copper Tan Metallic. Chaque détail a été méticuleusement conçu pour offrir un équilibre parfait entre confort et sportivité.

Parmi les éléments remarquables de l'habitacle, on retrouve :

– Des sièges en Alcantara Pure Black avec surpiqûres et passepoils lime green

– Un volant en Alcantara et cuir

– Un tableau de bord en Alcantara Pure Black et Copper Tan Metallic

– Des commandes en verre

– Une garniture de tableau de bord en fibre de carbone tressée sur toute la longueur

Technologie de pointe

Cette V8 Vantage AMR ne se contente pas d'être belle ; elle regorge de technologies avancées. Le système audio premium Aston Martin de 700W garantit une expérience sonore exceptionnelle, tandis que le système d'infodivertissement central avec navigation par satellite vous permet de rester connecté et sur la bonne voie.

Des performances exceptionnelles

Au cœur de cette V8 Vantage AMR se trouve un moteur qui incarne la performance. La dynamique de conduite est renforcée par un arceau de sécurité sur mesure, qui assure un équilibre parfait entre sécurité et sportivité. Ce modèle unique témoigne de l'engagement d'Aston Martin envers l'artisanat et la performance, offrant une rare opportunité de posséder un morceau d'histoire automobile.

Une pièce de collection à saisir

Au moment de la rédaction de cet article, ce véhicule d'exception est proposé à la vente par H.R. Owen Specialist Cars au prix de 624 890 £, soit environ 731 300 €. Une somme conséquente qui reflète la rareté et la qualité de cette Aston Martin V8 Vantage AMR, véritable joyau sur roues.

Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir l'une des sept V8 Vantage AMR produites, et la seule homologuée pour la route. Avec seulement 188 km parcourus, cette voiture est presque neuve et n'attend plus que son futur propriétaire pour prendre la route et écrire son histoire.