Immersion dans l’histoire de la F1 : la nouvelle montre fabriquée à partir de la Lotus 98T d’Ayrton Senna

À l'approche du 30e anniversaire de la disparition d'Ayrton Senna, Rec Watches lance une édition limitée de montres conçues à partir de pièces de la Lotus 98T, le bolide de légende piloté par le Brésilien durant la saison 1986 de Formule 1.

Un hommage mécanique à Ayrton Senna

La Lotus 98T est sans doute l'une des voitures de Formule 1 les plus emblématiques de tous les temps, et elle a maintenant été transformée en une pièce d'horlogerie exceptionnelle. Baptisée 98T/4 en référence au numéro de la voiture de Senna, cette montre est le fruit d'une collaboration entre Rec Watches et Classic Team Lotus, une entreprise dédiée à la préservation de l'héritage des voitures de course Lotus.

Fabriquée en partie avec de l'acier inoxydable, elle intègre un Chapter Ring en aluminium issu des tubes d'échappement de la Lotus 98T.

Le cristal de saphir surmontant le cadran garantit une robustesse à toute épreuve, tandis que la courroie en cuir ajoute une touche d'élégance et de confort.

La montre est étanche jusqu'à 100 mètres, bien que son précieux design dissuade probablement la plupart des plongées.

Des détails qui ravivent la légende

Chaque montre 98T/4 n'est pas seulement un instrument de mesure du temps, mais un morceau d'histoire. Le design reprend la livrée noire et dorée de John Player Special F1, ajoutant un aspect visuel immédiatement reconnaissable par les amateurs de Formule 1.

Limitée à 989 exemplaires, cette série rend hommage au génie de Senna et à ses prouesses sur le circuit.

Le prix de lancement est fixé à 3 695 euros, avec une réduction spéciale pour les premières réservations, soulignant son exclusivité.

Une pièce de collection inestimable

La montre 98T/4 est plus qu'une simple montre ; c'est un investissement dans l'histoire du sport automobile. Avec seulement 74 unités restantes au moment de la rédaction, l'exclusivité est garantie. Les collectionneurs et les fans de Senna autour du monde ont rapidement saisi l'opportunité de posséder ce témoignage unique de l'ère dorée de la Formule 1.

Une attente justifiée : les heureux propriétaires de la montre devront patienter jusqu'en mars 2025 pour leur livraison, témoignant de la minutie et du soin apportés à chaque pièce.

Le motor V6 Turbo de Renault, qui équipait la Lotus 98T durant ses courses légendaires, est aussi une part de l'âme de cette montre, rappelant les exploits de Senna.

Ce lancement n'est pas simplement la commercialisation d'un nouveau produit de luxe, mais un événement marquant pour les passionnés de Formule 1 et les admirateurs d'Ayrton Senna. En portant le 98T/4, ils ne célèbrent pas seulement la mémoire d'un pilote exceptionnel, mais aussi une époque révolue de la course automobile où courage et innovation étaient les maîtres mots.

Avec cette création, Rec Watches ne propose pas uniquement un instrument de temps, mais une pièce de musée portable qui continuera à raconter l'histoire de la Formule 1 à chaque regard admiratif. Un véritable hommage au talent et à l'esprit de compétition d'Ayrton Senna, encapsulé dans une montre qui traverse le temps avec autant de panache que le pilote brésilien sur les circuits.