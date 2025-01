Honda et Sony dévoilent leur première voiture électrique avec une surprise pour les gamers

Une nouvelle ère s’ouvre dans l’industrie automobile avec l’arrivée de l’Afeela 1, fruit de la collaboration entre deux géants japonais. Cette berline premium 100% électrique, qui mesure 4,91 mètres de long, marque l’entrée fracassante de Sony Honda Mobility sur le marché des véhicules haut de gamme.

Une technologie de pointe au service du conducteur

L’Afeela 1 impressionne par son arsenal technologique. Équipée de deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) développant chacun 180 kW, elle affiche une puissance combinée de 482 ch. La batterie lithium-ion de 91 kWh promet une autonomie dépassant les 480 kilomètres. La recharge rapide en courant continu s’effectue jusqu’à 150 kW.

Un tarif qui fait grincer des dents

Disponible en deux versions, l’Origin et la Signature, l’Afeela 1 s’affiche respectivement à 82.000€ et 94.000€. La version Signature se distingue par ses jantes de 21 pouces (contre 19 pour l’Origin), un système multimédia aux places arrière et un dispositif de surveillance par caméras C-CMS.

Une expérience de conduite révolutionnaire

Le véhicule intègre une conduite semi-autonome de niveau 2+ et bénéficie de mises à jour à distance (OTA). La vraie innovation ? Une compatibilité avec la manette PlayStation pour le contrôle à distance du véhicule (une première qui ravira les passionnés de jeux vidéo).

Un lancement progressif

Les premières livraisons débuteront mi-2026 en Californie, avant un déploiement plus large en 2027 avec une version d’entrée de gamme au prix plus accessible. Cette stratégie permet à Sony Honda Mobility de peaufiner son entrée sur un marché déjà très concurrentiel.

Face à des concurrents comme le Xiaomi SU7 vendu environ 27.700€ en Chine, ou les modèles Tesla et Mercedes aux caractéristiques similaires, l’Afeela 1 joue clairement la carte du premium technologique. Un pari audacieux pour ce nouveau constructeur qui mise sur l’alliance unique entre l’expertise automobile de Honda et le savoir-faire technologique de Sony.

L’habitacle respire le luxe et la modernité avec un système multimédia dernier cri et pas moins de 40 capteurs, dont des caméras, des radars et un LiDAR, pour garantir une sécurité optimale. Cette débauche technologique justifie-t-elle un tel positionnement tarifaire ? Les premiers retours clients nous le diront.

(Une petite confidence : imaginez pouvoir dire à vos amis que vous conduisez votre voiture avec une manette de PlayStation… ça en jette, non ?)