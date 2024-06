Honda envisage de créer sa propre hypercar avec la technologie de la F1

Lorsqu’on lui a demandé si Honda souhaitait faire quelque chose de similaire à Red Bull et à l’ADN d’Adrian Newey avec la RB17, le patron de la compétition de Honda s’est montré intéressé par cette idée.

La devise « Gagner le dimanche, vendre le lundi » guide les constructeurs automobiles impliqués en sport automobile

C’est un concept simple : gagner est bon pour les affaires, et Honda a remporté de nombreuses victoires en Formule 1 ces dernières saisons. Peut-être est-il temps de célébrer cela avec, disons, une hypercar ?

Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation, a déclaré que le constructeur souhaitait créer une voiture de rêve qui célèbre l’engagement de Honda en Formule 1. Plus précisément, il a été interrogé sur un projet similaire à celui de Red Bull Advanced Technologies et d’Adrian Newey avec la RB17.

Honda exprime son intérêt pour une hypercar utilisant la technologie de la F1

« Oui, oui, mais pas encore de plans », a déclaré Watanabe à The Drive. « Mais à l’avenir, nous voulons réaliser ce type de véhicule combiné avec la technologie de la F1. »

C’est une bonne nouvelle pour tous les fans de Honda et d’Acura, qu’ils soient passionnés de course ou non. Comme vous le savez déjà, l’Acura NSX a déjà vu sa dernière itération (du moins pour cette génération) avec la NSX Type S en 2022. La Honda Civic Type R et l’Acura Integra Type S sont actuellement considérées comme les icônes de performance du constructeur, mais aussi géniales soient-elles, ce ne sont pas des supercars, et encore moins des hypercars.

Les défis et les atouts de Honda pour créer une hypercar

Créer quelque chose comme l’hypercar biplace de Newey serait un défi pour Honda, mais un défi qu’elle est bien préparée à relever. Les connaissances accumulées lors de son passage en F1, et plus particulièrement durant son partenariat avec Red Bull Racing, seront sans aucun doute inestimables pour ce projet. Et n’oublions pas 2026, année où Honda s’associera officiellement à Aston Martin en Formule 1.

Watanabe a souligné que même s’il y a un désir de construire une hypercar avec la technologie de la F1, il n’y a pas encore de plan concret. Le constructeur prévoit d’avoir des voitures hybrides et électriques sportives comme la Prelude sur les routes dans les prochaines années, ce qui nous laisse nous interroger sur d’autres projets spéciaux.

Un avenir prometteur pour les voitures de sport Honda

Les récents succès de Honda en Formule 1 et son partenariat à venir avec Aston Martin laissent présager un avenir passionnant pour les voitures de sport de la marque japonaise. Si le projet d’hypercar se concrétise, nul doute qu’il s’agira d’un véhicule exceptionnel, combinant le meilleur de la technologie de la F1 et du savoir-faire de Honda en matière de voitures de sport.

Les passionnés de Honda et d’Acura peuvent donc rêver d’une future hypercar qui viendrait compléter la gamme de modèles performants du constructeur, aux côtés de la Civic Type R et de l’Integra Type S. Un tel projet serait un véritable hommage à l’engagement de Honda en compétition automobile et une vitrine technologique pour démontrer son expertise en matière de voitures de sport.