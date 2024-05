Honda avance « sûrement et progressivement » sur les véhicules électriques, annonce un investissement massif

La série 0 sera introduite en Amérique du Nord en 2026 avant d'être déployée mondialement.

Un engagement ferme envers l'électrification

Jeudi, le constructeur automobile japonais Honda a réaffirmé son engagement envers les véhicules électriques (VE), annonçant un investissement de 10 000 milliards de yens (65 milliards de dollars) d'ici l'exercice 2031 pour lancer des modèles électriques à travers le monde, y compris aux États-Unis et en Chine.

« Honda n'a pas changé sa conviction que les VE sont la solution la plus efficace dans le domaine des produits de mobilité légère, tels que les motos et les automobiles », a déclaré l'entreprise basée à Tokyo dans un communiqué.

Objectifs ambitieux pour 2030

D'ici 2030, les VE à batterie et les VE à pile à combustible représenteront 40 % des ventes automobiles mondiales de Honda, et la société disposera d'une capacité de production globale de plus de 2 millions de VE. La série « 0 », une partie clé de la stratégie de VE de Honda, sera une série entièrement nouvelle créée à partir de zéro, comme l'a expliqué le directeur général Toshihiro Mibe lors d'une présentation en ligne.

Lancement de la série 0 en Amérique du Nord en 2026

Sept modèles seront lancés d'ici 2030

Dix modèles VE seront introduits en Chine d'ici 2027

100 % des ventes automobiles en Chine seront des VE d'ici 2035

Devenir un leader en matière de durabilité

« Nous deviendrons un pionnier dans le changement des modes de vie pour atteindre les objectifs de durabilité, sans attendre que quelqu'un d'autre s'en charge », a déclaré Mibe aux journalistes. Malgré certaines discussions sur un ralentissement des véhicules électriques sur certains marchés, Honda reste confiant que la tendance vers les VE restera solide à long terme, devenant dominante dans la seconde moitié des années 2020.

Contraste avec la stratégie de toyota

La détermination de Honda à poursuivre les VE à batterie et à pile à combustible contraste avec l'approche plus variée de son rival national, Toyota Motor Corp., qui se concentre sur les hybrides et autres modèles dotés de moteurs à combustion interne. Honda maintient des hybrides dans sa gamme tout en augmentant la production de VE, en renforçant la production de batteries et en les rendant plus fines, avec pour objectif zéro accident, selon Mibe.

Investissements majeurs dans la r&d et la production

Sur les 10 000 milliards de yens (65 milliards de dollars) d'investissement prévu, environ 2 000 milliards de yens (13 milliards de dollars) seront consacrés à la recherche et au développement de logiciels et 2 000 milliards de yens (13 milliards de dollars) à la mise en place de chaînes de valeur complètes pour les VE sur des marchés clés tels que les États-Unis, le Canada et le Japon.

Environ 6 000 milliards de yens (39 milliards de dollars) seront investis dans le « monozukuri », ou « l'art de fabriquer des choses » en japonais, comme la construction d'usines de production de VE de nouvelle génération, l'électrification des motos et le développement de modèles VE, a déclaré la société.

Partenariats stratégiques pour l'avenir

Mibe a souligné les divers partenariats de Honda, comme celui annoncé plus tôt cette année avec Nissan Motor Co. pour le développement de VE et de technologies de conduite intelligente. Honda a également annoncé mercredi avoir signé un accord avec IBM pour collaborer sur les puces informatiques et les logiciels pour les véhicules futurs, répondant à la demande croissante de meilleures capacités de traitement et de consommation d'énergie réduite.

Préparation à l'électrification

« Nous avançons sûrement et progressivement pour nous préparer à l'électrification », a déclaré Mibe. Cet engagement montre la volonté de Honda de non seulement suivre, mais de mener la transition vers un avenir plus durable. Avec une stratégie claire et des investissements massifs, Honda se positionne comme un acteur majeur de l'industrie automobile de demain.

La série 0 et les investissements associés sont la preuve concrète de l'ambition de Honda de révolutionner la mobilité électrique, et de s'assurer une place de choix dans le paysage automobile mondial en pleine mutation.