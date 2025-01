General Motors et SAIC dévoilent une batterie révolutionnaire avec des temps de recharge similaires aux véhicules thermiques

Une véritable révolution se prépare dans l’univers des véhicules électriques. Le constructeur américain General Motors, associé au géant chinois SAIC, s’apprête à bouleverser les codes avec une innovation technologique majeure : une batterie capable de multiplier par six sa capacité de charge en quelques minutes.

Cette prouesse technique repose sur une technologie de charge ultrarapide 6C, fruit d’une collaboration étroite entre les deux constructeurs et le spécialiste des batteries CATL. L’objectif est simple : offrir une expérience de recharge comparable à un plein d’essence traditionnel.

Une technologie qui repousse les limites

Les performances annoncées sont impressionnantes. Un véhicule compact équipé d’une batterie de 60 kWh pourra atteindre une puissance de charge de 360 kW. Pour les SUV dotés d’une batterie de 100 kWh, cette puissance grimpera jusqu’à 600 kW. En pratique, cela se traduit par la récupération de 350 kilomètres d’autonomie en 10 minutes, ou 200 kilomètres en seulement 5 minutes.

Une architecture repensée

Cette innovation repose sur une nouvelle structure cell-to-pack (CTP) associée à un système de refroidissement optimisé. Les ingénieurs ont résolu les défis liés aux fortes puissances de charge, notamment la gestion thermique et la préservation des performances dans le temps.

La batterie a déjà obtenu toutes les certifications nécessaires à sa commercialisation. Les premiers véhicules équipés de cette technologie devraient faire leur apparition sur le marché dès cette année, selon les déclarations officielles.

Un bond technologique significatif

Cette avancée pourrait marquer un tournant décisif dans l’adoption massive des véhicules électriques. La question du temps de recharge, souvent citée comme un frein majeur, trouverait ici une réponse convaincante. (On imagine déjà les files d’attente aux bornes de recharge se réduire considérablement!)

Les constructeurs ont intelligemment évité le piège de l’augmentation de la capacité des batteries, qui aurait conduit à des véhicules toujours plus lourds. Ils ont préféré optimiser le processus de charge, une approche plus élégante et efficiente.

La nouvelle architecture des cellules permet d’améliorer significativement l’efficacité des réactions électrochimiques. Le défi consiste maintenant à convaincre d’autres constructeurs d’adopter cette technologie et d’investir dans son développement.

Cette innovation représente une étape majeure vers la démocratisation des véhicules électriques, en proposant une solution pratique et rapide pour la recharge. Le marché français, particulièrement sensible aux questions d’autonomie et de praticité, pourrait rapidement adopter cette technologie prometteuse.