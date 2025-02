Foxconn se diversifie : du smartphone à l’automobile avec un possible rachat des parts de Renault dans Nissan

Une nouvelle secousse vient d’ébranler le monde automobile. Foxconn, le géant taïwanais de l’électronique connu pour assembler les smartphones les plus populaires au monde, s’apprête à faire son entrée fracassante dans l’industrie automobile. L’entreprise asiatique manifeste un vif intérêt pour le rachat des parts de Renault dans Nissan, estimées à 35,7% du capital.

Un virage stratégique dans l’industrie automobile

Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement mouvementé pour le constructeur japonais. Les récentes négociations de fusion entre Nissan et Honda viennent d’échouer, laissant la porte ouverte à de nouvelles alliances stratégiques. Le président de Foxconn, Young Liu, a d’ailleurs confirmé son intention d’établir des liens étroits avec un constructeur automobile japonais dès le premier trimestre 2024.

Une diversification ambitieuse vers la mobilité électrique

La stratégie de Foxconn ne se limite pas à une simple prise de participation. L’entreprise a déjà présenté plusieurs prototypes de véhicules électriques, allant des citadines aux SUV, en passant par des utilitaires. Son approche se veut différente des constructeurs traditionnels : plutôt que de devenir un fabricant automobile classique, Foxconn souhaite proposer son expertise en matière de conception et de production industrielle.

Les enjeux financiers d’une possible transaction

La participation de Renault dans Nissan est évaluée à environ 3,3 milliards d’euros. Une somme considérable qui avait déjà refroidi les ardeurs de Honda lors des précédentes négociations. Pour Nissan, dont la situation financière s’est fortement dégradée avec une chute de 93% de ses bénéfices en novembre dernier, l’arrivée d’un partenaire industriel puissant pourrait représenter une bouée de sauvetage.

Un plan de restructuration nécessaire

Face à ses difficultés, Nissan a déjà annoncé un vaste plan de restructuration incluant la suppression de 9 000 postes et une réduction de 20% de sa capacité de production. L’échéance de 2026, qui verra arriver à terme une part importante de sa dette, constitue un défi majeur pour le constructeur japonais.

L’expertise technologique comme atout maître

L’intérêt de Foxconn pour le secteur automobile n’est pas anodin. L’entreprise dispose d’une expertise unique dans la production de masse de composants électroniques sophistiqués. Cette compétence pourrait s’avérer précieuse dans un contexte où les véhicules deviennent de plus en plus connectés et dépendants de l’électronique embarquée.

La possible entrée de Foxconn dans le capital de Nissan marquerait un tournant historique dans l’industrie automobile. Elle symboliserait la convergence croissante entre le monde de la tech et celui de l’automobile, une tendance qui ne cesse de s’accélérer avec l’essor des véhicules électriques et autonomes.