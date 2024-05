Flavio Briatore, le grand retour en Formule 1 pour sauver Alpine !

L’emblématique patron italien revient chez Renault, l’écurie qu’il a menée au sommet de la Formule 1 dans les années 2000. Sa mission : redresser la barre pour Alpine, en grande difficulté cette saison. Un défi de taille pour celui qui a marqué l’histoire de l’équipe française.

Briatore, l’homme des années glorieuses chez Renault

Flavio Briatore n’est pas un inconnu dans le paddock de la Formule 1, loin de là. L’Italien a été le grand artisan des succès de Renault au milieu des années 2000, lorsqu’il occupait le poste de directeur d’équipe entre 2000 et 2009. Sous sa houlette, l’écurie française a décroché pas moins de quatre titres mondiaux (pilotes et constructeurs) en 2005 et 2006, grâce notamment aux exploits de Fernando Alonso au volant.

Briatore a dû quitter Renault dans des circonstances troublées fin 2009, suite au scandale du Grand Prix de Singapour 2008 :

L’équipe avait élaboré une stratégie visant à favoriser la victoire d’Alonso

Nelsinho Piquet, le coéquipier du pilote espagnol, avait reçu l’ordre de provoquer un accident pour déclencher la sortie de la voiture de sécurité

Malgré cette fin en eau de boudin, Briatore n’a jamais complètement coupé les ponts avec la F1 :

Il a continué à graviter dans le paddock, conseillant notamment les organisateurs du Grand Prix d’Azerbaïdjan lors de son arrivée au calendrier

L’Italien est resté proche de Fernando Alonso, dont il est toujours le manager

On a ainsi pu le voir régulièrement sur certaines courses, comme à Monaco

Alpine dans la tourmente, Briatore à la rescousse

Depuis le rebranding de Renault en Alpine en 2021, l’écurie tricolore peine à répondre aux attentes placées en elle. Malgré plusieurs réorganisations internes, impossible de trouver la régularité nécessaire pour jouer les premiers rôles. Les chiffres sont éloquents :

6e place au championnat constructeurs l’an dernier, loin de l’objectif affiché de se rapprocher du Top 3 (Red Bull, Ferrari, Mercedes)

Seulement 2 petits points inscrits après 8 courses en 2023, bon pour une inquiétante 9e place

La dernière course à Monaco a été marquée par l’accrochage entre les deux pilotes de l’équipe, Pierre Gasly et Esteban Ocon

Devant l’urgence de la situation, Luca de Meo, le patron du groupe Renault, a décidé de sortir l’artillerie lourde en rappelant Flavio Briatore. Selon le Corriere della Sera, l’Italien va faire son retour chez Alpine en tant que conseiller spécial. Si on ne devrait pas le revoir dans le feu de l’action, casque sur les oreilles au muret des stands, Briatore aura pour mission d’aider l’équipe à se restructurer, avec l’ambition de viser plus haut dans les saisons à venir.

Briatore au cœur du mercato des pilotes et des ingénieurs ?

Le retour de Flavio Briatore pourrait avoir des répercussions sur la composition de l’équipe Alpine dans un avenir proche. Déjà, la place d’Esteban Ocon serait menacée suite à son accrochage avec Gasly à Monaco. L’avenir du Normand semble s’inscrire en pointillé.

Autre dossier brûlant dans lequel Briatore pourrait jouer un rôle clé : le recrutement d’Adrian Newey. L’ingénieur star de Red Bull va quitter l’écurie autrichienne en fin de saison, mais souhaite poursuivre sa carrière ailleurs en F1. Selon le Corriere della Sera, Briatore aurait d’ores et déjà approché celui qui est considéré comme le meilleur concepteur de monoplaces de sa génération. De quoi permettre à Alpine de franchir un cap sur le plan technique ?

En faisant revenir Flavio Briatore dans son giron, Alpine joue une carte forte pour tenter de redresser la barre. L’Italien, fort de son expérience et de son aura, aura la lourde tâche de remettre la machine tricolore sur les rails. Avec l’espoir, pourquoi pas, de renouer à terme avec les succès qui ont fait la légende de Renault en Formule 1 au milieu des années 2000. Rendez-vous dans les prochains mois pour voir si le pari sera gagnant.