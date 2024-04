Événement incontournable : Lamborghini Huracán Sterrato, une édition ultra-limitée révélée à la Milan Design Week

Seulement 12 exemplaires disponibles pour cette série unique, chacun inspiré par des terrains variés allant de la neige aux déserts arides, en passant par les plages sablonneuses et les sentiers forestiers.

Lancement spectaculaire à Milan

Lors de la prestigieuse Milan Design Week 2024, Lamborghini a surpris le monde de l'automobile en introduisant une série limitée très spéciale de son modèle Huracán Sterrato, surnommée « All-Terrain Ad Personam ». Cette collection exclusive, restreinte à douze unités seulement, a été conçue pour évoquer les divers terrains naturels tels que la neige, le sable, les pistes forestières et les déserts arides, représentant ainsi un hommage vibrant aux différentes beautés de notre planète.

Cette révélation a eu lieu à la Segheria de Tanja Solci, un espace bien connu pour ses restaurations artistiques et son ambiance unique, idéal pour mettre en valeur ces véhicules d'exception. Stephan Winkelmann, président et CEO de Lamborghini, a personnellement présenté ces chefs-d'œuvre, chacun peint pour refléter l'écosystème de son inspiration—des terrains rocheux aux oasis désertiques, en passant par les forêts denses, chacun raconte une histoire.

Design et performances : double essence du Sterrato

La série Sterrato est un parfait exemple de la dualité entre l'esthétique des supercars sportives et les capacités d'aventure tout-terrain. « Le Sterrato est une force de la nature, impossible à limiter« , affirme Winkelmann. Chaque véhicule porte une livrée en peinture mate camouflage, conçue pour se fondre dans le paysage inspirant, une réalisation directe des équipes du studio Ad Personam et du Centro Stile de Lamborghini.

Schémas de peinture camouflage pour une intégration esthétique avec les paysages inspirants

Détails tels que les barres de toit noires mates et les jantes de 19 pouces en noir Morus forgé, soulignant leur allure audacieuse et exploratrice

Mitja Borkert, directeur du design chez Lamborghini, explique l'approche: « Nous avons élevé le concept Sterrato pour mettre en avant le caractère polyvalent et les multiples talents du véhicule, accentuant son côté ludique et sa personnalité adaptée à tous les terrains. »

Un cadre artistique et une ambiance exclusive

L'événement a été d'autant plus spécial grâce à la présence d'une œuvre Trompe L'Oeil réalisée en direct par un artiste italien, créant un fond dramatique et immersif pour les véhicules exposés. La soirée a été agrémentée d'une expérience culinaire de haute volée préparée par Enrico Cerea, chef étoilé Michelin, ainsi que de la présence d'un DJ de renom de Milan, amplifiant l'atmosphère d'aventure et d'exclusivité qui caractérise le Sterrato.

La nouvelle a rapidement fait le tour du monde : les 12 voitures de cette édition spéciale ont été réservées instantanément, confirmant l'attrait pour les créations rares et personnalisées. La production plus large de Sterrato, bien que limitée à 1499 unités, a également trouvé preneurs en totalité.

Ce lancement n'est pas juste une démonstration de force dans le monde de l'automobile de luxe, mais aussi une célébration de l'union entre l'art, le design et la performance. Pour ceux qui cherchent une expérience de conduite à la fois esthétique et capable de conquérir tous les terrains, la Lamborghini Huracán Sterrato offre un mélange exceptionnel d'art et d'aventure.