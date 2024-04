Éveil des Sens : Bentley dévoile un nouveau modèle cabriolet W12 en édition limitée !

La division Mulliner de Bentley renoue avec son passé de carrossier avec l'annonce d'un nouveau modèle cabriolet W12 en édition très limitée, successeur des désormais célèbres Bacalar et Batur.

Un nouveau joyau de la couronne Bentley

Bentley a encore une fois capturé l'attention du monde automobile avec la promesse de lancer un nouveau modèle en édition limitée. Les premières images et un court vidéo laissent entrevoir un design sophistiqué et une élégance inégalée, traits caractéristiques de la marque britannique, tout en suggérant une certaine parenté avec le Batur, présenté en 2022.

Un aperçu qui révèle un couvre-tonneau, confirmant presque qu'il s'agit d'un cabriolet.

Un design arrière spécifique incluant un aileron « ducktail » et des feux horizontaux.

Ce modèle suivra les traces du Bacalar, un roadster qui a vu sa production limitée rapidement épuisée dès son annonce en 2020, preuve que le marché pour les modèles en petite série est plus vivant que jamais.

Un moteur W12 encore au rendez-vous

La légendaire motorisation W12 biturbo de Bentley n'a pas dit son dernier mot. Selon les indications de Bentley, le nouveau modèle embarquera la version la plus puissante de ce moteur douze cylindres, dépassant peut-être même les 730 chevaux et 1,000 Newton-mètre de couple du Batur.

Une puissance à couper le souffle pour des performances de haut vol.

Un des derniers modèles à arborer ce moteur iconique avant la transition annoncée de la marque vers des alternatives plus durables.

Les adeptes de sensations fortes et de luxe pourront se délecter de ce bolide qui allie performance extrême et finitions d'exception.

Exclusivité et personnalisation

Le nouveau cabriolet de Bentley ne sera pas à la portée de tous : seulement 16 exemplaires seront produits, chacun avec un prix de base qui devrait dépasser le million d'euros avant même toute personnalisation. La stratégie de Bentley, consistant à offrir des modèles hautement personnalisables, permet à chaque véhicule de refléter au mieux les goûts et les exigences de son propriétaire.

Options de personnalisation quasi illimitées pour un véhicule unique.

Une exclusivité garantie par une production très limitée.

Cette démarche renforce le statut de Bentley en tant que précurseur dans le domaine des voitures de luxe sur mesure, tout en célébrant l'art de la carrosserie traditionnelle au sein de la division Mulliner.

L'avenir des hyper-luxueux chez Bentley

Ce modèle représente non seulement un chapitre de plus dans la longue histoire d'excellence de Bentley, mais aussi un pont vers l'avenir alors que la marque se dirige vers une ère de motorisations plus écologiques et durables. Le lancement officiel, prévu pour le 7 mai, est très attendu et promet de révéler encore plus de détails sur ce chef-d'œuvre automobile.

Anticipation autour du design final et des spécifications complètes du modèle.

Impact sur les tendances du marché automobile de luxe et les futures directions de Bentley.

La révélation de ce modèle ajoute une pierre précieuse supplémentaire à la couronne de Bentley, consolidant son statut de leader dans le segment ultra-luxueux.

Ne manquez pas le dévoilement de ce modèle qui promet de redéfinir les standards du luxe automobile.