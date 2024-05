Essence ou Diesel : Découvrez quelle motorisation est la meilleure pour vous, tout sauf l’électrique !

Vous hésitez entre un véhicule diesel ou essence pour votre prochain achat ? Si les deux technologies ont leurs avantages, elles diffèrent sur de nombreux points. Puissance, couple, fiabilité, pollution… Faisons le point sur les caractéristiques de chaque motorisation pour vous aider à faire votre choix.

Diesel vs essence : le fonctionnement

Les moteurs diesel et essence sont tous deux des moteurs à combustion interne. Le carburant est mélangé à de l’air, compressé dans les cylindres puis enflammé. L’explosion pousse les pistons, entraînant le vilebrequin et la transmission, jusqu’aux roues. Les gaz brûlés sont ensuite évacués par l’échappement. Ce cycle se répète des centaines de fois par minute.

La différence majeure réside dans le mode d’inflammation du carburant :

Dans un moteur essence , les bougies enflamment le mélange air/carburant compressé

, les bougies enflamment le mélange air/carburant compressé Dans un moteur diesel, la compression extrême du gazole produit une chaleur suffisante pour une combustion spontanée, sans bougie. C’est le principe d’auto-inflammation.

Le match des performances

Deux critères permettent de mesurer les performances d’un moteur :

La puissance , exprimée en chevaux (ch)

, exprimée en chevaux (ch) Le couple, qui représente la force de rotation du moteur, en Newton-mètre (Nm)

Sans surprise, les moteurs essence sont généralement plus puissants et montent plus haut dans les tours. Ils conviennent bien aux véhicules sportifs. Les blocs diesel délivrent un couple élevé à bas régime, idéal pour tracter de lourdes charges. C’est pourquoi ils équipent souvent les SUV et les utilitaires.

Les avancées technologiques (turbo, injection…) ont toutefois réduit l’écart. Certains diesels de dernière génération offrent des reprises dignes des moteurs essence, tout en conservant leur couple généreux à bas régime. Un vrai plus au quotidien !

Fiabilité et longévité

Grâce à leur principe d’auto-inflammation, les moteurs diesel sont réputés robustes et endurants. Moins complexes, ils peuvent parcourir un plus grand nombre de kilomètres avant une révision majeure. Une qualité qui se paie au prix d’un tarif généralement plus élevé à l’achat.

Attention toutefois aux modèles récents, équipés de dispositifs anti-pollution sophistiqués (FAP, SCR avec AdBlue). Un entretien rigoureux est indispensable pour éviter les pannes coûteuses. Les moteurs essence restent plus simples et souvent moins chers à l’achat, mais nécessitent des révisions plus fréquentes.

Consommation et budget carburant

À puissance égale, un moteur diesel consomme 20 à 25% de moins qu’un moteur essence. Le gazole contient en effet plus d’énergie par litre. Cette sobriété compense généralement le coût plus élevé du carburant à la pompe.

Mais tout dépend de votre kilométrage annuel et de votre type de trajets. En ville et sur petites distances, l’avantage du diesel s’amenuise. D’autant que les récents moteurs essence à injection directe et downsizing ont fait de grands progrès en matière d’efficience.

La question des émissions polluantes

Longtemps pointés du doigt, les moteurs diesel ont fait d’immenses progrès. Avec le filtre à particules (FAP), les dernières générations n’émettent quasiment plus de particules fines. Et le piège à NOx (SCR) avec AdBlue réduit drastiquement les oxydes d’azote. En contrepartie, ces technologies alourdissent le prix et la complexité.

Les normes anti-pollution se durcissant, les constructeurs misent de plus en plus sur les moteurs essence pour les petits véhicules. Moins lourds à dépolluer, ils émettent aussi moins de CO2 (en moyenne 15% de moins qu’un diesel). Un paramètre important au regard des futures normes et taxes.

Les modèles disponibles sur le marché

De nombreux modèles restent proposés en diesel, notamment parmi les SUV et les grandes routières. Les allemandes Audi, BMW et Mercedes défendent cette technologie avec des moteurs diesel sophistiqués et performants, tout comme Jaguar et Land Rover.

Chez les généralistes aussi, le diesel garde des adeptes. Le nouveau Peugeot 3008 fait un carton avec son BlueHDi 1.5 de 130 ch. Econome et performant, il talonne les essence de 180 ch en reprises ! Dacia propose toujours son Duster avec le robuste 1.5 dCi. Quant à Renault, il maintient le diesel sous le capot de Mégane et Talisman.

Donc au final, essence ou diesel ? Tout dépend de votre budget, de vos priorités et surtout de votre usage. Pour un petit kilométrage en ville, un moteur essence reste le plus adapté. Mais les gros rouleurs et amateurs de SUV trouveront encore leur compte avec les dernières générations de diesels, performants et désormais propres. Une technologie qui n’a pas dit son dernier mot !