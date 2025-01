Essai de l’Alpine A290 : quand la foudre électrique manque d’étincelles

La nouvelle Alpine A290, version sportive du Renault 5 électrique, arrive sur nos routes avec de grandes ambitions. Une première prise en main révèle une réalité plus nuancée que les promesses initiales.

Une sportive urbaine en quête d’identité

L’arrivée de l’Alpine A290 sur le marché français, à partir de 39 900 euros, marque une étape cruciale dans l’électrification de la marque sportive tricolore. Face au succès annoncé de la nouvelle Renault 5 E-Tech, cette déclinaison sportive suscitait de nombreux espoirs. La réalité s’avère plus complexe.

Des performances qui laissent sur leur faim

Avec une puissance de 177 ch en version de base et 218 ch pour la variante GT Performance (disponible à partir de 42 900 euros), l’A290 propose des performances honorables mais sans plus. Le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et une vitesse limitée à 170 km/h pour la version haute ne bouleversent pas les standards actuels de la catégorie. La batterie de 52 kWh offre une autonomie annoncée de 380 kilomètres, un chiffre qui fond rapidement en conduite sportive.

Un châssis bien né

Les ingénieurs Alpine n’ont pas chômé sur la partie châssis. La direction affûtée et les suspensions spécifiques transforment efficacement le comportement de la base Renault 5. Le mode sport désactive les assistances électroniques pour une conduite plus engagée, mais l’ensemble reste très sage, presque trop policé pour une Alpine.

L’expérience numérique au service du sport

Pour compenser l’absence de sensations mécaniques traditionnelles, Alpine mise sur l’expérience digitale. Un système d’aide au pilotage propose des sessions d’entraînement et des défis chronométrés. Une approche moderne qui ne remplace pas totalement le frisson d’un moteur thermique.

Un positionnement délicat

L’A290 se retrouve dans une position complexe : ni assez radicale pour les puristes, ni suffisamment accessible pour séduire massivement. La recharge limitée à 100 kW ne facilite pas les longs trajets sportifs. (Les amateurs de la marque regretteront peut-être l’absence d’une vraie potion magique électrique…)

Face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment avec l’arrivée du MG4 XPower ou les versions sportives de l’ID.3, l’A290 peine à trouver sa place. Son style distinctif et son badge prestigieux suffiront-ils à convaincre les amateurs de sportives électriques?

Le verdict

L’Alpine A290 représente une première tentative intéressante dans l’univers des sportives électriques compactes. Ses qualités routières indéniables et son style travaillé méritent l’attention. Mais son positionnement prix/prestations et ses performances en demi-teinte risquent de freiner les ardeurs des plus enthousiastes. Une voiture qui aurait peut-être gagné à assumer plus radicalement son caractère sportif.