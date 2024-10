Elon Musk reporte un nouveau retard pour le Tesla Roadster : le supercar électrique n’arrivera pas avant 2025

Annoncé il y a presque sept ans, le Tesla Roadster de nouvelle génération voit à nouveau son lancement repoussé. Ce supercar électrique, promis comme l’un des modèles les plus puissants de Tesla, n’a toujours pas de date de sortie précise. Elon Musk a confirmé à ses actionnaires qu’il ne fait pas partie des priorités actuelles de l’entreprise.

Un projet annoncé en 2017, sans cesse repoussé

Des débuts prometteurs mais un calendrier incertain

Le Tesla Roadster a été présenté en novembre 2017 comme prototype, avec une promesse de mise sur le marché pour 2020. Après un premier retard, Elon Musk avait évoqué 2024 comme nouvelle date de livraison pour le supercar électrique, mais il semble que même cette échéance ne sera pas tenue. En effet, fin octobre 2024, aucun nouveau Roadster n’a encore été livré, et Tesla reste silencieux sur une date exacte de lancement.

Le Roadster, un projet « secondaire » selon Musk

Lors de sa dernière rencontre avec les actionnaires, Musk a expliqué que le Roadster reste un modèle « symbolique » pour Tesla mais que sa production n’est pas prioritaire. Il a ajouté que Tesla se concentre sur des projets ayant un impact positif plus important pour la société, laissant entendre que le Roadster pourrait passer après d’autres modèles plus stratégiques.

Pourquoi le Roadster continue de fasciner ?

Un supercar aux performances impressionnantes

Lors de sa présentation, le Tesla Roadster a été vanté pour des caractéristiques techniques hors normes. Doté de quatre moteurs électriques, il promettait une puissance de plus de 1 000 chevaux et une autonomie de plus de 1 000 kilomètres. Tesla a également annoncé une vitesse de pointe de 400 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, des chiffres qui le positionneraient parmi les supercars les plus performants du marché.

Le package SpaceX pour des accélérations encore plus fulgurantes

Elon Musk avait fait sensation en affirmant que le Roadster pourrait être équipé d’un pack SpaceX, intégrant des propulseurs pour améliorer les performances. Avec cette option, le véhicule pourrait atteindre les 100 km/h en une seconde, une prouesse jamais vue dans l’industrie automobile. Ce projet, bien que spectaculaire, semble pour l’instant difficilement réalisable, d’où les nombreux doutes autour de sa concrétisation.

Le Roadster : une histoire de promesses et de patience

Une attente qui se prolonge sans date confirmée

Si la production du Roadster semblait en bonne voie pour 2025 selon des déclarations faites par Musk en juillet dernier, les récents commentaires indiquent qu’il pourrait être reporté encore davantage. Tesla continue de revoir ses priorités, privilégiant des modèles comme le Cybertruck et le développement de la gamme Model Y, au détriment du supercar Roadster.

Un projet symbolique pour Tesla mais pas prioritaire

Lors de la réunion avec les actionnaires, Musk a exprimé sa reconnaissance envers ceux qui ont réservé le Roadster, admettant que ce modèle « est la cerise sur le gâteau » pour Tesla. En d’autres termes, même si le Roadster reste un projet phare, il ne représente pas une priorité commerciale immédiate, étant donné les objectifs de volume de production que Tesla doit atteindre avec ses modèles grand public.

Un design et des spécifications encore en suspens

Des influences possibles du design « Cyber » de Tesla

Bien que le Roadster de production pourrait conserver le style du concept de 2017, certaines évolutions pourraient être inspirées du design « Cyber » récemment adopté par Tesla pour le Cybertruck. Ce langage de design futuriste, aux lignes angulaires et brutes, pourrait se retrouver dans le Roadster, surtout si sa sortie est repoussée au-delà de 2025, laissant le temps à Tesla de revoir certains aspects de son design.

Des performances réelles encore incertaines

Alors que le concept du Roadster promet des caractéristiques impressionnantes, aucun prototype fonctionnel n’a encore été testé publiquement. La version finale du modèle pourrait différer du concept en termes de performances et d’autonomie, un scénario déjà observé avec d’autres modèles de Tesla, comme le Cybertruck. Les promesses de Musk sur le Roadster doivent donc être prises avec prudence tant que le véhicule n’est pas officiellement sur les routes.

Le Tesla Roadster : un supercar de rêve qui reste à concrétiser

Elon Musk est connu pour ses annonces audacieuses, et le Tesla Roadster en est l’exemple parfait. Annoncé comme une révolution dans le monde des supercars électriques, il continue de faire patienter ses fans et les passionnés d’automobile. Avec une mise en production qui pourrait être encore reportée, le Roadster incarne la promesse d’une technologie de pointe, mais aussi les défis auxquels Tesla doit faire face pour réaliser ses projets les plus ambitieux.