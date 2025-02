Duel Ebro S700 contre Nissan Qashqai : la bataille des SUV au meilleur rapport qualité-prix

Le marché des SUV compacts s’enrichit d’une nouvelle confrontation intéressante avec l’arrivée de l’Ebro S700, venu défier le Nissan Qashqai, une référence établie du segment. Cette rivalité mérite une analyse approfondie pour les automobilistes en quête du meilleur compromis entre prestations et budget.

Le renouveau d’une marque historique avec l’Ebro S700

L’Ebro S700 marque le retour d’une marque mythique, maintenant associée au groupe Chery. Assemblé dans l’ancienne usine de Barcelone, ce SUV de 4,56 mètres propose des arguments solides avec un prix d’attaque de 27 900 euros.

Son style sobre et moderne s’accompagne d’un habitacle bien conçu où trônent deux écrans numériques de 12,3 pouces. L’espace intérieur se montre généreux, particulièrement aux places arrière, complété par un coffre de 500 litres. Sous le capot, on découvre un moteur essence 1.6 TGDI de 147 ch, couplé à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports.

Le Nissan Qashqai : l’expérience au service de l’innovation

Face à lui, le Qashqai reste fidèle à sa réputation avec son récent restylage. Proposé à partir de 25 900 euros, il offre une finition perçue comme plus premium et des motorisations hybrides légères de 140 et 158 ch, enrichies par une version e-Power de 190 ch.

Avec ses 4,42 mètres, le SUV japonais mise sur sa polyvalence et son confort routier. Son coffre propose entre 480 et 505 litres selon les versions, et l’habitacle bénéficie d’une ergonomie affinée au fil du temps.

La bataille des équipements et technologies

L’Ebro S700 frappe fort avec un équipement généreux dès la finition Comfort : climatisation bi-zone, hayon électrique, sièges chauffants. La sécurité n’est pas négligée avec de nombreuses aides à la conduite.

Le Qashqai riposte avec son système multimédia intégrant les services Google et des innovations comme la vision à 360° améliorée ou le ‘capot transparent’. La qualité des matériaux et des assemblages joue en sa faveur.

Notre analyse détaillée

Si l’Ebro séduit par son rapport équipement-prix attractif, le Qashqai garde l’avantage en matière de finition et d’agrément de conduite. L’écart de prix de 2 000 euros en faveur du japonais mérite réflexion, d’autant qu’il bénéficie du label ECO grâce à son hybridation légère.

L’arrivée annoncée d’une version hybride rechargeable de 347 ch sur l’Ebro pourrait néanmoins redistribuer les cartes pour les clients sensibles aux motorisations électrifiées.

Le verdict final

Ces deux SUV incarnent des approches différentes : l’Ebro S700 mise sur un excellent rapport équipement-prix et un gabarit généreux, tandis que le Qashqai privilégie le raffinement et une technologie éprouvée. Le choix dépendra des priorités de chacun : économie à l’achat ou expérience premium.

(Une confidence : la qualité globale de l’Ebro S700 m’a agréablement surpris, prouvant que les nouveaux acteurs du marché peuvent désormais rivaliser avec les références établies)