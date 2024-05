Deux montres uniques de Michael Schumacher aux enchères chez Christie’s : un hommage à une légende de la Formule 1

Les collectionneurs de montres et les passionnés de Formule 1 vont se régaler lors de la prochaine vente aux enchères organisée par Christie's à Genève. Parmi les lots phares, deux pièces uniques ayant appartenu à Michael Schumacher, le septuple champion du monde de F1, seront mises en vente. Ces montres, offertes par Jean Todt, l'ancien directeur de l'écurie Ferrari, célèbrent les victoires et les records de celui qu'on surnomme « Schumi ».

Une Audemars Piguet Royal Oak Chronographe sur mesure

La première montre est une Audemars Piguet Royal Oak Chronographe en or blanc, datant de 2003. Cette pièce unique arbore fièrement plusieurs références à l'univers de la Formule 1 et à la carrière de Michael Schumacher :

Le célèbre « Cheval Cabré », emblème de Ferrari, est présent sur le compteur des secondes à 6 heures.

Un casque aux couleurs rouge et jaune, signature de Schumacher, orne le totalisateur 12 heures à 9 heures.

Six étoiles et le chiffre « 1 » sont gravés sur le compteur à 3 heures, symbolisant les six titres de champion du monde remportés par le pilote allemand jusqu'en 2003.

Au dos de la montre, une couronne de laurier entoure les années des sacres de Schumacher : 1994 et 1995 avec Benetton, puis 2000 à 2003 avec Ferrari. La dédicace « J. Todt pour M. Schumacher, Noel 2003 » rappelle que cette montre fut un cadeau de Noël de Jean Todt, alors directeur de la Scuderia Ferrari, à son pilote vedette.

Cette Audemars Piguet Royal Oak Chronographe unique est estimée entre 150 000 et 250 000 francs suisses.

Un F.P.Journe Vagabondage 1 avant-gardiste

La seconde montre est un F.P.Journe Vagabondage 1 en platine, créé spécialement pour Michael Schumacher en 2004, soit deux ans avant la commercialisation officielle de ce modèle. Il s'agit donc de l'un des tout premiers exemplaires de cette pièce innovante, caractérisée par son affichage des heures sautantes autour d'un balancier central visible.

Là encore, plusieurs éléments rendent hommage à la carrière de Schumacher et à son écurie Ferrari :

Le cadran arbore les couleurs rouge et jaune, ainsi que le logo du « Cheval Cabré ».

Une reproduction stylisée du casque de Schumacher est présente sur le cadran.

Sept emblèmes « V » (pour « Victoire ») symbolisent les sept titres mondiaux du pilote.

L'esthétique rétro du cadran, avec son impression façon « dot-matrix », ajoute une touche originale à cette pièce d'exception. Tout comme l'Audemars Piguet, ce F.P.Journe Vagabondage 1 fut offert par Jean Todt à Michael Schumacher pour Noël, comme en témoigne la dédicace gravée au dos de la montre.

Cette pièce unique est estimée entre 1 000 000 et 2 000 000 de francs suisses, une valorisation qui s'explique par sa rareté, son lien avec Michael Schumacher et la relation privilégiée entre Jean Todt et F.P.Journe. Ce dernier a d'ailleurs créé d'autres montres uniques pour l'ancien directeur de Ferrari, comme un Centigraphe adjugé près de 2 millions de francs suisses chez Christie's en 2022.

Des montres de légende pour célébrer un champion hors norme

Au-delà de leur valeur intrinsèque et de leurs caractéristiques techniques, ces deux montres racontent l'histoire d'un champion exceptionnel et de ses liens étroits avec le monde de l'horlogerie de luxe. Michael Schumacher, recordman des titres en Formule 1, a marqué de son empreinte l'histoire de son sport, tout comme ces pièces uniques risquent de marquer les esprits lors de la vente aux enchères de Christie's.

Pour les collectionneurs fortunés, c'est une occasion unique de s'offrir un morceau de l'histoire de la Formule 1, mais aussi de rendre hommage à l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Ces montres, témoins des victoires et des records de Michael Schumacher, perpétuent la légende d'un champion hors norme, dont l'aura continue de briller bien au-delà des circuits.

Gageons que les enchères seront à la hauteur de la renommée de « Schumi » et de la rareté de ces garde-temps d'exception. Les passionnés de montres et de Formule 1 ont désormais rendez-vous chez Christie's pour tenter de remporter ces pièces uniques, véritables symboles de l'excellence sportive et horlogère.

Source : Montres-seven.fr