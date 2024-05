Deux McLaren aux couleurs emblématiques de Gulf Oil mises aux enchères

Préparez-vous à être éblouis par deux McLaren exceptionnelles arborant les couleurs emblématiques de Gulf Oil. Une McLaren P1 de 2015 et une McLaren 720S de 2018, anciennement partie d’une immense collection automobile au Canada, seront mises aux enchères ce week-end par RM Sotheby’s. Ces voitures de sport uniques et éclatantes ne manqueront pas d’attirer l’attention des passionnés d’automobile du monde entier.

La McLaren P1 : une hypercar d’exception

La McLaren P1 de 2015, châssis #108 sur les 375 exemplaires produits, est proposée avec plus de 100 000 dollars d’options provenant de McLaren Special Operations. Sa carrosserie est habillée d’une magnifique teinte bleu clair contrastée par une bande centrale orange vif et des accents sur le splitter avant, les jupes latérales, le diffuseur arrière et l’aileron arrière.

Autres caractéristiques notables :

Étriers de frein orange assortis

Marqueur 12 heures bicolore sur le volant

Bouton DRS bleu et bouton IPAS orange

Interrupteurs actifs de la console centrale en bleu et orange

Bien que située au Canada, cette McLaren P1 est un modèle américain et n’a parcouru que 3 078 km. La maison d’enchères estime qu’elle se vendra entre 1,75 et 2,25 millions de dollars.

La McLaren 720S : une sportive haute performance

La seconde McLaren aux couleurs de Gulf Oil est une 720S de 2018 avec seulement 1 999 km au compteur. Elle est peinte en Iridium Blue avec une bande Mayan Spark et, comme la P1, elle arbore des accents orange sur le splitter avant, les jupes latérales et le fascia arrière. Les étriers de frein orange complètent l’ensemble.

À l’intérieur, on retrouve un marqueur orange et bleu sur le volant ainsi qu’une surpiqûre contrastante Sky Blue. Cette McLaren 720S devrait se vendre entre 350 000 et 400 000 dollars.

Une opportunité unique pour les collectionneurs

Ces deux McLaren aux couleurs de Gulf Oil représentent une occasion rare pour les collectionneurs et passionnés d’automobiles d’acquérir des voitures de sport uniques et éclatantes. Leur livrée emblématique, associée aux performances exceptionnelles des McLaren P1 et 720S, en font des pièces de collection très convoitées.

Si l’une de ces McLaren vous fait de l’œil, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de RM Sotheby’s et à vous inscrire pour participer aux enchères de ce samedi. C’est peut-être votre chance de devenir l’heureux propriétaire d’une de ces fabuleuses voitures de sport aux couleurs légendaires de Gulf Oil.