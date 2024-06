DeLorean Alpha5 : La renaissance électrique de la légendaire DMC-12 !

DeLorean, la marque mythique rendue célèbre par la trilogie « Retour vers le Futur », s’apprête à faire un comeback fracassant avec l’Alpha5, une version électrique et futuriste de son iconique modèle DMC-12. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette supercar qui promet de révolutionner le monde de l’automobile.

Un design futuriste qui rend hommage à l’original

La nouvelle DeLorean Alpha5 reprend les éléments distinctifs qui ont fait la renommée de la DMC-12, tout en les modernisant avec audace. On retrouve ainsi les fameuses portes papillon, les persiennes sur la lunette arrière et les feux arrière à trois niveaux. Mais la carrosserie arbore désormais des lignes plus fluides et aérodynamiques, signées par le célèbre studio de design italien Italdesign.

Disponible en rouge, blanc et gris, l’Alpha5 ne passera certainement pas inaperçue sur les routes. Son look avant-gardiste promet de faire tourner les têtes et de susciter l’admiration des passionnés d’automobile.

Des performances électrisantes dignes d’une supercar

Sous son capot, la DeLorean Alpha5 cache une motorisation 100% électrique qui propulse la voiture de 0 à 100 km/h en seulement 2,99 secondes. Avec une vitesse de pointe de 249 km/h, elle se positionne comme une véritable supercar, capable de rivaliser avec les meilleures sportives du marché.

Son autonomie est également impressionnante, puisqu’elle peut parcourir jusqu’à 483 kilomètres avec sa batterie lithium-ion de 100 kWh. De quoi envisager de longs trajets sans avoir à s’arrêter pour recharger.

Accélération de 0 à 100 km/h en 2,99 secondes

Vitesse maximale de 249 km/h

Autonomie jusqu’à 483 kilomètres

Batterie lithium-ion de 100 kWh

Une plateforme innovante pour gérer les réservations

DeLorean a développé une plateforme Web3 innovante en partenariat avec MoonPay et Otherlife, permettant aux clients de gérer leurs réservations de manière transparente et sécurisée. Les acheteurs pourront ainsi acheter, vendre et échanger leurs créneaux de production, tout en ayant accès à des analyses de performances du véhicule.

Cette plateforme, une première dans l’industrie automobile, devrait être opérationnelle d’ici le quatrième trimestre de l’année. Les détenteurs actuels de créneaux de production pourront y gérer leurs réservations actives, tandis que de nouveaux slots seront disponibles peu après le lancement de la plateforme.

Une production limitée pour une exclusivité garantie

DeLorean a annoncé que seulement 9 351 exemplaires de l’Alpha5 seront produits, soit un de plus que la production totale de la DMC-12 originale. Cette production limitée garantit l’exclusivité du modèle et promet d’en faire un objet de collection très convoité.

Pour réserver un créneau de production, les clients doivent adhérer au DeLorean Alphas Club en achetant une adhésion à vie pour 88 €. Cette adhésion donne accès à de nombreux avantages exclusifs. La réservation d’un créneau de production aléatoire coûte quant à elle 2 500 €.

Avec son design futuriste, ses performances électrisantes et sa production limitée, la DeLorean Alpha5 s’annonce comme l’une des supercars les plus excitantes de ces prochaines années. Les amateurs de voitures de sport et les nostalgiques de la célèbre DMC-12 attendent avec impatience de pouvoir prendre le volant de cette merveille d’ingénierie et de design, prête à les emmener vers de nouveaux horizons automobiles.