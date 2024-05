Décryptage des plans moteurs de Mercedes-Benz et Mercedes-AMG

Le V-8 fait son retour dans les AMG CLE63 et E63 S, mais l'incertitude demeure pour les C63 et GLC63.

Les changements de stratégie de mercedes-benz

Mercedes-Benz a effectué des modifications importantes dans sa gamme de motorisations, malgré l'annonce d'une feuille de route « électrique uniquement » pour des véhicules zéro émission. Après avoir introduit un quatre cylindres haute performance dans la classe C, le constructeur semble reconsidérer l'option du V-8. Il est notable que 11 des 17 gammes de modèles proposés sous les marques Mercedes, AMG et Maybach pourraient accueillir un V-8.

Lorsque AMG a commencé à travailler sur la berline C63 S E Performance et le break il y a plus de six ans, la stratégie « Electric Only » postée par le PDG de Mercedes-Benz, Ola Källenius, semblait encore solide. Les ventes mondiales de VE augmentaient rapidement et l'UE avait convenu d'interdire les voitures à moteur thermique d'ici 2035. L'un des moteurs de la stratégie zéro émission de Mercedes était un moteur quatre cylindres hybride haute performance exceptionnellement complexe. Dans sa forme la plus extrême, il a fait ses débuts dans la supercar AMG One de 1049 chevaux, inspirée par la F1.

Un moteur quatre cylindres critiqué

Une version légèrement atténuée, mais toujours radicale, de ce moteur, développant 671 chevaux, a été intégrée à la nouvelle classe C haut de gamme, entraînant une augmentation significative des prix, bien qu'elle ait perdu le V-8 imposant et prestigieux. Cependant, la réception a été mitigée, avec des critiques concernant le manque d'émotion et une efficacité réelle médiocre par rapport au V-8 plus musical. Les commandes étaient inférieures aux prévisions, les concessionnaires ayant du mal à vendre la C63 à quatre cylindres contre des concurrentes moins chères dotées de moteurs à six et huit cylindres.

Un éventuel v-8 pour la cle en 2027

Plus tôt cette année, Mercedes a introduit une remise officielle de 18 % en ligne sur les modèles disponibles, ce qui aurait dû devenir le best-seller de la sous-marque. En avril, AMG a annulé le modèle presque prêt pour la production CLE63 S E Performance en raison de prévisions de ventes désastreuses. Simultanément, le département R&D aurait commencé à travailler sur une version phare V-8 propulsée par une évolution de l'unité biturbo de 4,0 litres, surnommée M177, également utilisée dans les GLE63 et G63 SUV. Le CLE pourrait ne pas être mis en vente avant l'année modèle 2027, lorsqu'il est prévu pour une mise à jour à mi-cycle.

Le CLE63 devrait développer au moins 600 chevaux et 1050 Nm de couple

La transmission Speedshift TCT à neuf vitesses limite probablement le couple à 1050 Nm

Le moteur hybride de l'AMG GT à quatre portes est un modèle de référence avec ses 630 chevaux

L'avenir des c63 et glc63

Que va-t-il advenir des C63 et GLC63 ? Cela dépend presque entièrement du cycle de vie restant de ces deux modèles, qui pourrait être prolongé de quatre ans jusqu'en 2032 simplement parce que le moteur à combustion est loin d'être mort. Une telle mesure nécessiterait presque certainement un second lifting au cours duquel le quatre cylindres peu apprécié pourrait être remplacé par le V-8 emblématique, selon des sources.

Selon les rumeurs d'Affalterbach, l'entreprise préférerait conserver le bloc existant et limiter les mises à jour coûteuses à la culasse et aux composants auxiliaires, y compris les turbocompresseurs électriques. Bien que les normes d'émissions à venir comme l'EU7 soient désormais moins strictes que prévu, une augmentation de la cylindrée à, disons, 4,4 litres pourrait être une solution alternative relativement facile et peu coûteuse.

Des moteurs à combustion jusqu'en 2035

Avec les moteurs à essence sécurisés au moins jusqu'en 2035 même dans les marchés les plus restrictifs (la Chine a récemment accordé une carte blanche aux moteurs thermiques jusqu'en 2060), une nouvelle refonte axée sur l'efficacité et les performances de ce moteur emblématique semble évidente. Après tout, 11 des 17 gammes de modèles proposés sous les marques Mercedes, AMG et Maybach peuvent accueillir un V-8.

En conclusion, Mercedes-Benz et Mercedes-AMG semblent naviguer entre la transition vers l'électrique et la préservation de leurs moteurs thermiques emblématiques, offrant ainsi aux passionnés de la marque un avenir diversifié et prometteur.