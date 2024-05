Découvrez pourquoi la Mercedes S580 2024 domine toujours le marché des berlines de luxe

Avec sa conduite d'une aisance remarquable et son luxe isolant, la Classe S reste la berline de luxe à battre. Après une semaine passée au volant de la Mercedes-Benz S580 dans les montagnes enneigées du Colorado, il est clair qu'elle conserve son statut de référence absolue dans le domaine du luxe automobile.

Les fondamentaux de la S580

La S580 est le vaisseau amiral de Mercedes. Tout commence avec cette berline de luxe grand format, avant de se décliner progressivement vers des modèles plus accessibles. Propulsée par un V8 biturbo de 4,0 litres avec une assistance hybride légère développant 496 chevaux et 516 lb-pi de couple, la S580 atteint les 100 km/h en 4,4 secondes sans le moindre effort. Associée à une boîte automatique à 9 rapports, une suspension pneumatique de série et une transmission intégrale, elle dispose d'une puissance adaptée à son prix et au statut qu'elle reflète.

Un design élégant et discret

De l'extérieur, la S580 est élégante. Par rapport à ses concurrentes plus baroques, l'actuelle génération W223 de Classe S affiche un style épuré, des lignes de carrosserie lissées et une sobriété assumée. Elle serait presque banale sans les subtils accents qui attirent l'attention sur le luxe qui vient de vous dépasser sur la voie de gauche. Cela fonctionne bien. Lors de mon expérience au volant de la S580, elle dégage une aura sous-jacente d'autorité et de respect, tant dans son style que dans sa présence sur la route.

Au volant de la Mercedes-Benz S580

En prenant place pour la première fois dans la S580, je craignais que ce véhicule taillé pour les dirigeants soit difficile à manœuvrer. Avec ses 5,35 mètres de long, elle occupe beaucoup d'espace sur la route, mais on ne le ressent pas une fois à bord. La puissance n'est pas instantanée, et c'est une bonne chose. Lorsque j'appuie sur l'accélérateur, la voiture semble dire « Êtes-vous sûr, Monsieur ? » avant de s'élancer tel une fusée.

La direction assistée active de l'essieu arrière fait pivoter la voiture dans les virages serrés, lui donnant l'impression d'être bien plus compacte qu'elle ne l'est. Cela inspire confiance et vaut largement le supplément demandé.

L'expérience passager à bord de la S580

Le luxe ne se résume pas au confort et à la classe, il consiste aussi à rendre la vie plus facile et plus efficace. Après quelques instants seulement passés dans la Classe S, il est devenu évident que la place où l'on souhaite être est la place passager arrière côté droit. Le siège passager avant se rabat loin vers l'avant et permet à la personne assise derrière de s'allonger complètement avec un repose-pieds.

Les deux sièges arrière disposent d'une gamme complète de massages et d'écrans individuels permettant de regarder des émissions en streaming ou de contrôler le divertissement dans tout le véhicule. La vie est un pur bonheur à l'arrière de la Benz.

Les points forts et les points faibles

Le confort et le contrôle offerts par la S580 à travers sa dynamique de conduite sont les véritables atouts de ce modèle. La grande Benz favorise une conduite excellente en soutenant le conducteur sur la route, aidée par une bande passante étonnamment performante.

Cependant, Mercedes est tombé dans le même piège que de nombreuses autres marques en éliminant presque tous les boutons à l'intérieur. À la place, elle utilise un écran géant avec des menus parfois trop profonds pour accéder aux massages des sièges, aux caméras intérieures, à la navigation ou à la radio, ce qui peut devenir presque distrayant.

Caractéristiques, options et concurrence

La S580 démarre à 128 150 €, mon véhicule d'essai revenant à 159 300 €. C'est l'équivalent d'une Mazda MX-5 flambant neuve en options. Le marché de ces voitures devient plus concurrentiel et la S580 compte trois principales rivales : la BMW 760i, l'Audi S8 et la Lexus LS 500.

Pendant mon séjour dans le Colorado, j'ai également pu conduire une 760i qui m'a paru plus tape-à-l'œil, frôlant la démonstration de force. Cependant, j'ai trouvé son écran arrière massif trop gadget, et la voiture elle-même semblait manquer de sérénité par rapport à sa rivale Mercedes de prix équivalent.

Consommation de carburant

La Mercedes S580 est homologuée à 13,1 l/100 km en ville, 8,7 l/100 km sur autoroute et 10,6 l/100 km en cycle mixte, ce qui correspond à peu près à la norme pour ce type de voiture. Au cours des 640 km parcourus au volant de la S580, dont de nombreuses côtes abruptes, mon pied lourd a réussi à atteindre une moyenne de 8,3 l/100 km, soit une valeur assez proche des chiffres annoncés.

Verdict final : La S580 reste la reine du luxe

La Mercedes-Benz S580 2024 est toujours la reine des berlines de luxe. Cette génération met en avant des technologies de sécurité améliorées qui aident le conducteur à devenir plus sûr et plus efficace, et c'est impressionnant de les voir en action. Si Mercedes parvient à améliorer l'expérience utilisateur à l'intérieur, cela distinguera véritablement la Classe S.

BMW, Lexus et Audi méritent d'être comparées, mais au final, la dynamique de conduite, le luxe, la vitesse et l'assurance de la S580 restent une force avec laquelle il faut compter. La Classe S demeure la berline de luxe ultime, celle qui définit les standards de son segment. Un statut qu'elle n'est pas prête de céder.