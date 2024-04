La comparaison pourrait sembler tirée par les cheveux, mais la réalité est là : une voiture peut, en effet, valoir plus que son propre poids en or. C'est le cas de la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, une voiture dont la rareté et la valeur sont telles qu'elles dépassent largement celles de l'or, même à son prix le plus haut.

Un nouveau champion dans le monde de l'automobile de collection

La Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé est l'archétype de la voiture de sport à collectionner, ayant détrôné des légendes comme la Ferrari 250 GTO. Vendue pour la somme astronomique de 143 millions de dollars lors d'une vente privée, elle est devenue la voiture la plus chère du monde.

La montée en flèche du prix de l'or : Avec un prix au gramme qui atteint des sommets, l'or est souvent vu comme une valeur refuge. Mais, en comparaison, cette Mercedes est encore plus précieuse.

: Avec un prix au gramme qui atteint des sommets, l'or est souvent vu comme une valeur refuge. Mais, en comparaison, cette Mercedes est encore plus précieuse. L'exclusivité de la production : Seulement deux exemplaires de ce modèle ont été fabriqués, ce qui en fait un objet de désir pour les collectionneurs.

La Mercedes pèse environ 1117 kg (soit 39 401 onces), et son prix par once s'élève à 3629,3 $, bien au-delà de la valeur actuelle de l'or.

Un prototype unique en son genre

Basée sur le modèle de course 300 SLR, la version Uhlenhaut Coupé se distingue par ses portes papillon iconiques et son design ultra-léger, qui ont contribué à en faire la voiture de route la plus rapide de son époque.

Caractéristiques techniques : Elle est équipée d'un moteur huit cylindres en ligne de 3,0 litres, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses vertigineuses jusqu'à 290 km/h.

: Elle est équipée d'un moteur huit cylindres en ligne de 3,0 litres, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses vertigineuses jusqu'à 290 km/h. Une conception pensée pour la vitesse : L'architecture du véhicule a été conçue pour maximiser la performance et l'efficacité, ce qui fait de la 300 SLR Uhlenhaut Coupé une véritable prouesse technique.

Rudolf Uhlenhaut, l'ingénieur en chef, avait pour vision de créer une voiture qui marie la technicité des véhicules de Grand Prix avec le confort des modèles de route.

Plus précieuse que les parfums les plus coûteux du monde

Pour mettre en perspective, le coût de l'encre de marque pour imprimantes dépasse celui de vins rares ou même de parfums de luxe comme le Chanel n°5.

Comparaison avec l'encre d'imprimante : Remplir un réservoir d'encre pour certaines imprimantes coûte cher, si bien que la Mercedes peut être vue comme 42,69 fois plus précieuse comparée au poids de l'encre.

: Remplir un réservoir d'encre pour certaines imprimantes coûte cher, si bien que la Mercedes peut être vue comme 42,69 fois plus précieuse comparée au poids de l'encre. Le luxe à l'état pur : Oubliez les champagnes prestigieux ou les parfums exclusifs, cette voiture transcende les comparaisons habituelles de luxe.

Une histoire riche et un héritage durable

Le châssis numéro 00008/55, l'un des deux produits, n'était pas seulement une voiture de tests, mais aussi la monture régulière de Rudolf Uhlenhaut lui-même.

Une utilisation personnelle par Uhlenhaut : Cette proximité avec son créateur ajoute une dimension personnelle et historique à l'histoire de la voiture.

: Cette proximité avec son créateur ajoute une dimension personnelle et historique à l'histoire de la voiture. Transmission du patrimoine : Chaque fois que cette voiture change de mains, elle n'est pas juste vendue, elle transmet une partie de l'histoire de l'automobile.

En conclusion, la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé ne se contente pas d'être une voiture rapide ou belle, elle est un symbole du génie automobile qui continue de captiver les passionnés et les collectionneurs du monde entier. Son évaluation dépasse l'entendement habituel de la richesse et du luxe, réécrivant les règles de ce qui est vraiment précieux dans notre monde.