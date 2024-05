Découvrez pourquoi BMW abandonne le fameux ‘i’ de ses voitures à essence!

Un changement de nom significatif arrive chez BMW : la marque de luxe s'apprête à retirer le petit ‘i' de ses voitures essence, redéfinissant son identité pour l'ère électrique.

L'histoire du ‘i' chez BMW

Dans le royaume fascinant des voitures de sports, le moindre détail compte, même une lettre. BMW, constructeur légendaire qui a su allier performance et innovation à travers les époques, a toujours marqué les esprits aussi bien par ses modèles que par ses désignations. Le ‘i' a marqué son temps en tant que synonyme de l'injection d'essence depuis les années 1969 avec la célèbre 2000 tii.

Un ‘i' pour injection d'essence

Un ‘d' pour désigner les moteurs diesel

Mais le vent tourne, et ce symbole d'une époque où l'injection était une prouesse technique est devenu une norme. Aujourd'hui, cette lettre va prendre une tout autre signification, réservée exclusivement à l'électrification, marquant une page tournée dans l'histoire de BMW.

Au revoir ‘i' sur les voitures à essence

L'annonce a été officialisée lors d'une discussion avec Bernd Körber, qui occupe le poste de vice-président senior en charge de la marque et de la gestion des produits chez BMW. Il souligne que l'esprit derrière le ‘i' chez BMW a toujours été distinct, mais désormais, ce symbole servira d'indicateur puissant pour identifier les véhicules électriques de la marque.

Les futurs modèles essence et diesel verront ainsi cette lettre emblématique s'effacer de leur badging, à commencer par la prochaine X3. Cette mutation illustre parfaitement l'évolution des priorités de BMW, se concentrant pleinement sur l'électrique.

La nouvelle nomenclature commence avec le X3

L'X3 sera pionnière, ornée de ce nouveau système de désignation. Sa version M40i à haute performance laissera place à une édition estampillée M50, sans le ‘i' qui a longtemps désigné les prouesses technologiques liées à l'essence.

Une tradition depuis la 2000 tii

Un tournant avec le modèle M50

Ce changement marquera également les autres modèles de la gamme BMW, qui, lors de leur renouvellement, adopteront cette nouvelle identification.

Autour de la stratégie d'électrification

Le retrait du ‘i' illustre une stratégie plus large centrée sur l'électrification, positionnant les voitures électriques comme l'avenir du secteur. On s'attend donc à ce que les futures générations de la Série 1 et de la Série 2 Gran Coupé soient les prochaines en ligne pour cette révolution nominative.

Cette stratégie n'est pas réduite aux nouveaux lancements : elle imprègnera également les mises à jour de mi-vie de modèles existants, tels que l'espérée révision de la Série 7 en 2026.

Et les modèles diesel?

Bien que le futur des désignations des modèles diesel reste flou, il y a fort à parier que la tendance suivra celle de leurs homologues essence. Le ‘i', désormais reliquaire d'une ère révolue, s'attachera essentiellement aux noms des véhicules purement électriques de BMW, tels que l'i4, i5, i7 et iX3.

Notons que cette évolution ne concerne pas les modèles hautes performances de la subdivision M, qui ont toujours arboré leur propre système de dénomination depuis l'avènement de la M1 en 1978.

Assister à ces changements est une expérience assez unique pour les passionnés d'automobiles de sport. Voir BMW, une marque qui a toujours été synonyme d'innovation, faire évoluer ses traditions pour s'aligner avec les technologies de demain, est signe que l'industrie automobile vit une mutation sans précédent. Le passage d'une ère dominée par l'injection à celle de la propulsion électrique montre la capacité d'adaptation du secteur et son engagement pour un avenir durable. Embrassons cette nouvelle ère où le ‘i' ne sera plus un marqueur d'essence, mais un symbole de l'électrification et de l'avant-gardisme chez BMW.