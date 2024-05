Découvrez L’Ultime : La Bugatti Chiron la plus exclusive jamais créée

Bugatti dévoile le dernier exemplaire de son hypercar emblématique, le Chiron. Baptisé L’Ultime, ce modèle unique marque la fin d’une production limitée à 500 unités, étalée sur huit années. Basé sur la Bugatti Chiron Super Sport, L’Ultime arbore des détails extérieurs et intérieurs exclusifs, signant avec panache la fin d’une ère pour le constructeur français.

Une livrée unique, subtil mélange de bleu

L’Ultime se distingue par une livrée spéciale, fusionnant les teintes French Racing Blue et Atlantic Blue du Chiron original, mais dans un ordre inversé et avec un dégradé distinctif entre elles. Les jantes avant et arrière sont peintes individuellement pour compléter les nuances de la carrosserie, tandis que le macaron Bugatti sur la calandre en fer à cheval est orné de bleu.

Autres détails extérieurs remarquables :

Noms de lieux significatifs pour le développement du Chiron inscrits à la main sur le profil

Emblème #500 apposé au-dessus des bas de caisse, sur les jantes, sous l’aileron arrière et sur le capot du moteur W16

Couleurs du drapeau français sur les coques de rétroviseurs

Un habitacle raffiné aux accents bleus

À l’intérieur, L’Ultime allie une sellerie en cuir Deep Blue à des inserts en Blue Carbon Matt et des accents French Racing Blue. On retrouve les emblèmes L’Ultime et #500 à différents endroits, ainsi que des pièces en cuir « coupées, cousues et tissées à la main » sur les panneaux de porte.

Un moteur W16 quadri-turbo inchangé

Sans surprise, aucune modification n’a été apportée au moteur W16 de 8,0 litres quadri-turbo, qui développe toujours 1 578 ch (1 177 kW / 1 600 PS), comme sur tous les autres exemplaires de la Chiron Super Sport. Rappelons que le Chiron a été le premier modèle de production à dépasser la barre des 300 mph (482,8 km/h) avec un record de vitesse officieux de 304,773 mph (490,484 km/h) sur le circuit d’Ehra-Lessien en 2019.

La fin d’une ère, le début d’une autre

Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles, a confirmé le dévoilement d’un nouveau modèle en juin, tout en saluant l’héritage du Chiron. Le successeur de l’hypercar échangera son emblématique moteur W16 quadri-turbo contre un V16 à aspiration naturelle avec assistance hybride. Les premiers exemplaires camouflés ont déjà fait leur apparition, après avoir été présentés en privé aux clients de Bugatti.

L’Ultime incarne parfaitement l’essence du Chiron et marque la fin d’un chapitre glorieux pour Bugatti. Les passionnés attendent désormais avec impatience le prochain opus de la marque, qui s’annonce tout aussi exceptionnel.