Découvrez l’IM L6, le premier véhicule avec batterie à état solide : une révolution jusqu’à 1 000 km d’autonomie!

Le monde de l'automobile est sur le point de vivre une révolution avec le lancement de l'IM L6 par IM Motors, le premier véhicule doté d'une batterie à état solide. Cette innovation promet de redéfinir les standards de l'autonomie électrique.

Une technologie de batterie révolutionnaire

Alors que la majorité des véhicules électriques utilisent encore des batteries à ions de lithium, l'IM L6 innove avec sa batterie à état solide offrant des performances supérieures. Ces batteries nouvelle génération se distinguent par une capacité énergétique accrue, permettant une autonomie impressionnante et un temps de recharge réduit. Avec une capacité de 130 kWh, l'IM L6 peut atteindre une autonomie de jusqu'à 1 000 km, bien que ce chiffre soit basé sur le système de homologation chinois CLTC, généralement moins strict que le standard européen WLTP.

Capacité énergétique supérieure

Autonomie étendue jusqu'à 1 000 km

Recharge rapide en environ 12 minutes pour 400 km d'autonomie

Design et performances optimisés

L'IM L6 n'est pas seulement un pionnier en termes de technologie de batterie, il brille également par son design. Cette berline allie élégance et aerodynamisme, dotée d'un moteur puissant disponible en plusieurs configurations : 293, 337 et 408 chevaux, avec une version haut de gamme atteignant une puissance combinée de 787 chevaux en traction intégrale. Ce véhicule n'est pas simplement un modèle électrique, c'est un symbole de luxe et de performance.

Design élégant et aerodynamique

Variété de configurations de moteur

Performances de haut niveau

Une stratégie de prix agressive

IM Motors a surpris le marché avec une stratégie de prix très compétitive pour l'IM L6, malgré la nouveauté de la technologie de batterie à état solide. Les prix varient selon les versions, allant de 29 600 euros pour le modèle standard à 42 500 euros pour le modèle Lightyear Max, le plus avancé technologiquement.

IM L6 Standard Max à partir de 29 600 euros

IM L6 High Performance à environ 38 600 euros

IM L6 Lightyear Max, le fleuron à 42 500 euros

Technologies de pointe à bord

L'IM L6 excelle également dans les technologies embarquées. Équipé d'un module Nvidia Orin X, il propose un système d'assistance à la conduite parmi les plus avancés du marché. L'expérience à bord est enrichie par un système d'info-divertissement innovant, avec deux grands moniteurs permettant une interaction fluide et intuitive. Tout cela dans un habitacle spacieux de 4,9 mètres de long, combinant confort et haute technologie.

Système d'assistance à la conduite avancé

Deux grands écrans pour un info-divertissement de pointe

Confort et espace optimisés

Un impact attendu sur le marché

Le lancement de l'IM L6 par IM Motors n'est que le début de ce que promettent les technologies de batteries à état solide. Avec des capacités supérieures en termes d'autonomie et de temps de recharge, ces batteries sont appelées à dominer le marché des véhicules électriques. La concurrence s'annonce rude, avec des acteurs comme Toyota et Audi également en lice pour intégrer cette technologie. L'IM L6 se positionne ainsi non seulement comme un précurseur mais aussi comme un sérieux compétiteur dans la course à l'innovation automobile électrique.

Domination attendue des batteries à état solide sur le marché

Concurrence accrue avec d'autres grandes marques

Positionnement de l'IM L6 comme leader technologique

En somme, l'IM L6 de IM Motors ne se contente pas de pousser les limites de l'autonomie électrique, il redéfinit ce que les utilisateurs peuvent attendre des véhicules électriques modernes. C'est un tournant majeur dans l'histoire de l'automobile, positionnant la marque non seulement comme innovateur mais aussi comme un nouveau leader sur le marché du luxe électrique.