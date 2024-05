Découvrez l’histoire fascinante du logo de Lamborghini !

Ferruccio Lamborghini a créé l'une des entreprises automobiles les plus prospères d'Italie. Après le succès de sa société de machines agricoles, il a eu l'idée de fabriquer des voitures de sport conçues pour la compétition et résoudre les problèmes techniques rencontrés avec ses précédents véhicules.

La naissance du premier modèle Lamborghini

C'est ainsi qu'est né le premier modèle de voiture de sport Lamborghini, conçu par Franco Scaglione et construit par Giorgio Neri et Luciano Bonancini. En 1964, la 350 GTV a été exposée au salon de l'automobile de Genève.

La première Lamborghini, la 350 GTV, était un véhicule doté d'une suspension arrière, d'un moteur 12 cylindres et d'une carrosserie enrichie d'éléments en aluminium et de quatre freins à disque, comme l'explique le site officiel de Lamborghini.

L'origine du logo Lamborghini

L'emblématique logo Lamborghini est un blason avec un taureau doré qui symbolise la puissance des voitures de sport de l'entreprise. Ferruccio était un grand amateur de ces animaux, il voulait donc que sa marque ait la vitesse et la force qu'ils représentaient.

Lamborghini a nommé nombre de ses voitures en l'honneur de diverses corridas. Parmi elles, la Miura, la Murciélago et l'Aventador, des modèles qui restent des icônes dans le monde des voitures de sport de luxe jusqu'à aujourd'hui.

L'évolution du design du logo

En 1963, le premier design introduisait un taureau noir et blanc, un fond rouge ombré avec des bords noirs, et une élégante typographie en italique qui disait « Lamborghini ».

Avec le redesign de 1972, l'entreprise a présenté un logo qui allait se démarquer par son identité visuelle. Le médaillon noir en forme de bouclier, avec des bords dorés et un taureau de la même couleur, allait devenir l'insigne de la marque.

En 1974, le constructeur a de nouveau joué avec son logo et a opté pour une tonalité monochrome – blanc et noir – qui représentait le même logo mais avec des couleurs différentes. La police de caractère était sans empattement et avait une fonte noire qui mettait en valeur les lettres du bas.

Le logo actuel, inchangé depuis 1998

Jusqu'en 1998, le logo a été modifié pour devenir l'image que nous connaissons aujourd'hui. Le modèle de 1972 a été utilisé, mais amélioré. Le taureau est plus massif, le doré plus lumineux, et les couleurs et dessins sont plus réalistes.

Après une carrière couronnée de succès, Ferruccio Lamborghini est décédé le 20 février 1993. Le plus surprenant est que la date de sa mort coïncide avec l'anniversaire de la marque créée par son ennemi Enzo Ferrari.

Le logo Lamborghini incarne ainsi parfaitement l'esprit de la marque : puissance, vitesse et élégance. Un héritage que Ferruccio a su bâtir au fil des années, en apportant sa touche personnelle et son amour des taureaux à ses créations automobiles d'exception. Un symbole indémodable pour une marque qui ne cesse de faire rêver les passionnés du monde entier.