Découvrez les secrets du mythique Grand Prix d’Imola 2024 !

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne, une des courses les plus attendues de la saison de Formule 1, revient en force pour son édition 2024. Découvrez toutes les informations cruciales sur cette épreuve mythique, de son histoire fascinante aux défis techniques qu'elle réserve aux pilotes et écuries. Plongez dans les coulisses de ce rendez-vous incontournable du calendrier automobile mondial !

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari d'Imola, un circuit chargé d'histoire

Situé au cœur de l'Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari accueille la Formule 1 depuis 1980. Ce circuit de 4,909 km, nommé en l'honneur des fondateurs de la Scuderia Ferrari, a été le théâtre de moments inoubliables et parfois tragiques de l'histoire de la F1 :

En 1994, le légendaire pilote brésilien Ayrton Senna y a perdu la vie dans un accident.

y a perdu la vie dans un accident. Michael Schumacher y détient le record de victoires avec 7 succès.

Le record du tour est actuellement détenu par Lewis Hamilton en 1min15s484, établi en 2020 sur sa Mercedes.

Fait intéressant : le président actuel du circuit n'est autre que Gian Carlo Minardi, ancien patron de l'écurie éponyme qui a fait débuter Fernando Alonso en F1.

Les défis techniques du tracé d'Imola

Selon Jolyon Palmer, ancien pilote Renault F1, Imola est un circuit fantastique mais exigeant. Les zones de dégagement en herbe et en gravier laissent peu de place à l'erreur, et les virages rapides et techniques s'enchaînent :

Piratella , rapide et aveugle en sortie, piège souvent les pilotes.

, rapide et aveugle en sortie, piège souvent les pilotes. Acqua Minerale demande une précision chirurgicale pour éviter de trop attaquer les vibreurs.

demande une précision chirurgicale pour éviter de trop attaquer les vibreurs. Le freinage de Rivazza (virage 17) est délicat en raison de la pente et du gravier.

Réussir un tour parfait à Imola relève de la haute-voltige, un véritable défi que les pilotes adorent relever.

Les enjeux stratégiques et les choix de pneus

Pirelli a sélectionné les composés les plus tendres de sa gamme 2024 pour Imola : C3 (dur), C4 (medium) et C5 (tendre). Ce choix pourrait ouvrir des options stratégiques intéressantes, même si historiquement, un seul arrêt au stand s'est souvent avéré optimal, renforcé par l'une des pertes de temps dans la voie des stands les plus élevées de l'année.

L'asphalte, bien qu'ancien (derniers travaux en 2011), n'est pas particulièrement agressif pour les pneus. Cependant, le programme chargé du week-end devrait permettre une forte évolution du grip au fil des séances, sauf en cas de pluie qui viendrait tout laver.

Les forces en présence et les outsiders à surveiller

Bien que Red Bull ait écrasé la saison 2023 avec 21 victoires en 22 courses, le début de saison 2024 est plus ouvert avec déjà 2 vainqueurs différents en 6 Grands Prix. Parmi les principaux candidats à la victoire à Imola :

Max Verstappen , le double champion en titre, aura à cœur de reprendre sa marche en avant.

, le double champion en titre, aura à cœur de reprendre sa marche en avant. Carlos Sainz et Charles Leclerc voudront briller à domicile avec Ferrari.

et voudront briller à domicile avec Ferrari. Lando Norris, auréolé de sa première victoire à Miami, visera un nouveau podium sur un tracé qu'il apprécie (3e en 2021 et 2022).

Derrière, Mercedes devrait apporter de nouvelles évolutions, Aston Martin tentera de confirmer son retour en forme tandis que le centre du peloton s'annonce indécis entre Alpine, Haas et AlphaTauri.

Des animations variées tout au long du week-end

En marge de la F1, les championnats de Formule 2 et Formule 3 effectueront leur grand retour à Imola, avec notamment le prodige français Isack Hadjar qui tentera de rééditer sa victoire de Melbourne en F2.

Le paddock accueillera également des initiatives inspirantes, comme la démonstration de fabrication de pâtes par de jeunes autistes du projet « Il Tortellante », en présence du chef doublement étoilé Massimo Bottura, ou encore la visite d'étudiantes mécaniciennes qui se verront présenter les coulisses d'un Grand Prix de F1.

Enfin, les robots Awabot seront de retour pour connecter les fans hospitalisés à l'Institut de rééducation de Montecatone et à l'Hôpital pour enfants de Bologne avec les pilotes et les garages.

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2024 promet donc un spectacle intense sur la piste, mais aussi des moments forts en coulisses. Ce rendez-vous incontournable saura, à n'en pas douter, tenir toutes ses promesses et marquer les esprits par son histoire, ses défis et ses émotions. Les passionnés de sport automobile ont d'ores et déjà coché ce week-end dans leur agenda, impatients de vivre ces instants uniques où l'exploit côtoie la légende sur l'emblématique tracé d'Imola. Préparez-vous à vibrer au rythme des moteurs rugissants, et à vous enflammer devant les prouesses des plus grands pilotes de leur génération. L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari est prêt à écrire une nouvelle page de sa fabuleuse épopée !