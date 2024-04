Découvrez les Rolls-Royce « Esprit d’Expression » : Une Série Sur-Mesure Présentée à Pékin

Rolls-Royce va dévoiler trois véhicules exceptionnels lors du Salon de l'Auto de Pékin 2024. Ces créations uniques, incluant la Ghost Extended, la Phantom Extended et la Spectre, sont les premiers projets de leur nouveau bureau privé à Shanghai.

Un trio de véhicules d'exception

Les nouvelles créations de Rolls-Royce, baptisées « Esprit d'Expression », sont prêtes à captiver le public du Salon de l'Auto de Pékin le 25 avril prochain. Ces modèles sur-mesure représentent une parfaite harmonie entre les conceptions globales de la marque et les perspectives locales, visant à séduire la clientèle chinoise aisée. Chris Brownridge, le PDG de Rolls-Royce, souligne l'importance de ces commissions en déclarant que ces automobiles reflètent les perspectives mondiales de leurs clients en Chine, qui recherchent des produits de super-luxe correspondant à leurs goûts personnels.

La Phantom Extended « Magnetisme » affiche une carrosserie bicolore sable de Cala Luna et bleu Kabira, évoquant une plage éclairée par la lune et l'horizon d'une mer profonde.

affiche une carrosserie bicolore sable de Cala Luna et bleu Kabira, évoquant une plage éclairée par la lune et l'horizon d'une mer profonde. Le modèle Spectre « Escapisme » est inspiré par l'Amérique du Sud avec son extérieur rouge Lantana et gris Tempest. Son intérieur mêle cuir Sunset et Purple Silk sous un ciel étoilé créé par le plafond Starlight Headliner.

est inspiré par l'Amérique du Sud avec son extérieur rouge Lantana et gris Tempest. Son intérieur mêle cuir Sunset et Purple Silk sous un ciel étoilé créé par le plafond Starlight Headliner. Enfin, la Ghost Extended « Expressionnisme » se distingue par son extérieur bleu Boracay avec une ligne de coach vert citron, et un intérieur décoré de motifs vagues abstraits et de broderies détaillées sur les pochettes de portes.

Un design inspiré par des paysages mondiaux

Les véhicules de la série « Esprit d'Expression » s'inspirent de la flore et des paysages des lieux favoris des clients chinois, comme les plages de Sicile ou les couchers de soleil de l'île de Boracay. Cette influence est clairement visible dans les choix de conception extérieure et intérieure, qui allient motifs culturels et luxe intemporel propre à Rolls-Royce.

Ces modèles ne sont pas de simples moyens de transport mais des expressions de style personnel et de connexions culturelles, élaborées grâce à une collaboration entre les designers basés à Goodwood et le bureau privé de Shanghai. Pour ceux qui souhaitent voir ces véhicules en personne, la série « Esprit d'Expression » sera exposée au Centre international d'exposition de Chine à Pékin jusqu'au 4 mai, dans le cadre du Salon de l'Auto de Pékin de cette année.

Un aperçu des innovations technologiques

La Rolls-Royce Phantom Extended « Magnetisme » n'est pas seulement un chef-d'œuvre esthétique avec son extérieur bicolore et son intérieur céleste. Elle inclut également un ciel étoilé animé avec des « étoiles filantes » et une pièce complexe de la Galerie brodée avec des dizaines de milliers de points pour créer un effet visuel texturé. Ces éléments technologiques de pointe enrichissent l'expérience à bord en offrant une immersion visuelle et tactile sans précédent.

Le ciel étoilé animé dans la Phantom renforce le thème de la tranquillité nocturne.

Les broderies complexes dans le compartiment passagers augmentent le sentiment de luxe et d'exclusivité.

Les modèles Spectre et Ghost : Un luxe redéfini

Chacun des modèles apporte une dimension unique au concept de luxe. La Spectre avec son thème de vibrance tropicale à travers son intérieur en cuirs Sunset et Purple Silk, et la Ghost qui transforme un coucher de soleil tropical en une œuvre d'art avec son motif de vague abstraite et ses broderies détaillées.

La combinaison des cuirs et des couleurs vives dans la Spectre crée une atmosphère à la fois chaleureuse et luxueuse.

La Ghost utilise des éléments visuels audacieux pour capturer l'essence des paysages tropicaux, rendant chaque trajet une expérience esthétique.

Les Rolls-Royce « Esprit d'Expression » offrent plus qu'une simple expérience de conduite; elles sont une célébration du style personnel et de la finesse artistique, marquant ainsi une nouvelle ère de personnalisations de luxe dans l'industrie automobile.